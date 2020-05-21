Koronavirüs sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı

Türkiye, Batı ülkelerinin arasında bir köprü niteliğinde bulunması nedeniyle düzensiz göçmen ler tarafından transit güzergah olarak kullanılıyor. İran'a uzun bir sınırı olan Van ise önemli kavşak noktaları arasında yer alıyor. Zor ve dağlık alanların hakim olduğu bölgede kaçak göçmen ler kimi zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor, kimi zaman da soğuk hava koşullarına dayanamayarak hayatını kaybediyor. Donarak hayatını kaybeden kaçak gömenlerin cesetleri bazen karların erimesiyle ortaya çıkıyor. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve alınan yoğun güvenlik önlemleri ile birlikte her yıl binlerce kaçak göçmen yakalanıyor. Alınan tüm önlemlere rağmen İran'a en uzun sınır hattına sahip olan Van'da her yıl binlerce kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı yakalanıyor. Düzensiz göçmenler sadece sınırlarda değil, şehir merkezinde veya yapılan yol kontrollerinde araçlarda yakalanıyor. Van'da 2018 yılında 23 bin 804 düzensiz göçmen ile 537 organizatör, 2019 yılında ise 40 bin 193 düzensiz göçmen yakalandı.

Her yıl sayısı artan kaçak göçmenlerle ilgili 2019 yılı verilerindeki artışı da dikkat çekti. Bilim insanlarının da öngörüsü 2020 yılında düzensiz göçmen sayısının aratacağı yönündeydi ve yılın ilk 3 ayında o hareketlilik yoğun kar yağışına rağmen gözle görülür şekilde arttı. Mart ayına kadar düzensiz göçmenlerin geçişi, 2019 yılının ilk 3 ayında 2 bin 500 iken bu sene yine ilk 3 ayda 2 bin 800 olarak gerçekleşti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez özellikle geçtiğimiz yıl Van'da çok ciddi göçmen hareketliliğinin yaşandığını söyledi. Van'da yıl boyu 90 bin kaçak göçmenle muhatap olduklarını anlatan Vali Bilmez, bunun büyük bir kısmının sınırda engellenip, yüzde 50'ye yakının da iç bölgelerde yakalanıp işlem yapıldığını söyledi.

NİSAN AYINDA TARİH YAZILDI

Bu yılın ilk 3 ayında da göçmen hareketliliğinin çok fazla olduğunu kaydeden Vali Bilmez, bu yıl Nisan ayında kaçak göçmen sayısının 200'e düştüğünü söyledi. Vali Bilmez, " 2014-2015 yılından bu yana göçmen hareketliliğinde Afganistan ve Pakistan'daki gelişmelere bağlı olarak ciddi bir artış vardı. Her yıl da bu artış devam ediyor. Ama Nisan ayından bu yana da tarihinin en düşük seviyesine düştü. Burada alınan tedbirlerin etkisi kadar pandeminin de ciddi anlamda rolü olduğunu değerlendiriyoruz. Geçen sene yine o ilk 3 ayda iç bölgelerde yakalanan göçmen sayımız 2 bin 500 civarındayken bu sene 2 bin 800 civarında yakalandı. Ama Nisan ayına geldiğimizde ise bu oran birden düştü. Geçen sene Nisan ayında yakaladığımız 2 bin 500 göçmen var iken bu sene bu rakam 200'e düştü. Yani Nisan ayından beri göçmen hareketliliğinde ciddi bir azalma görüyoruz" dedi.