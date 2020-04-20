Koronavirüs sürecinde sağlam bir psikoloji için bu önerilere dikkat

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını ülkemizde de yaşanıyor. Koronavirüs salgını sırasında yayılmayı önlemek amacıyla, bir takım önlemler alınıyor. Bu alınan önlemlerin başında yayılma hızını engellemek için insanları yakın temastan uzak tutmak geliyor. Diğer insanlarla aramıza mesafe koymak, uzak kalmak, sosyal bir varlık olarak bizleri, en çok da sosyalleşmenin önem kazandığı ergenlik çağındaki gençleri etkiliyor.

GENÇLERDE ENGELLENMİŞLİK DUYGUSU ÖNE ÇIKIYOR

Salgının başlarından itibaren okulların kapatılması, online eğitime geçilmesi ve sonrasında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile evde kalma gerekliliği artan öğrencilerde engellenmişlik duygusunun yoğun yaşanmasına neden olabilir. Medya ve internetin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği bu günlerde, özellikle gençlerin bu araçları yoğun kullanımı, psikolojik sağlamlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK NEDİR?

Koronavirüs salgını; hepimizin hayatında önemli, belirgin değişikliklere yol açtı. Korona salgınına uyum sağlamak için duygu durumumuzda ortaya çıkan değişiklikler, olağanüstü bir durum karşısında gösterdiğimiz olağan tepkiler olarak görülmektedir. Bu sürecin ortaya çıkardığı olumsuz psikolojik etkilerle daha iyi başa çıkabilmek, kendimizi güvende hissedebilmek ve sağlıklı uyum gösterebilmek için psikolojik sağlamlık önem kazanıyor. Psikolojik sağlamlık; bir çocuğun stresle nasıl baş ettiği ve travmadan nasıl kurtulduğu ile ilgilenen genel bir kavramdır.