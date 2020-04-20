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Koronavirüs sürecinde sağlam bir psikoloji için bu önerilere dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2020 15:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs sürecinde olumsuz psikolojik etkilerle başa çıkmanın yollarını anlatan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzman Klinik Psikolog Emel Güler, 'Kendimizi güvende hissedebilmek ve sağlıklı uyum gösterebilmek için psikolojik sağlamlık önem kazanıyor' dedi.

Koronavirüs sürecinde sağlam bir psikoloji için bu önerilere dikkat

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını ülkemizde de yaşanıyor. Koronavirüs salgını sırasında yayılmayı önlemek amacıyla, bir takım önlemler alınıyor. Bu alınan önlemlerin başında yayılma hızını engellemek için insanları yakın temastan uzak tutmak geliyor. Diğer insanlarla aramıza mesafe koymak, uzak kalmak, sosyal bir varlık olarak bizleri, en çok da sosyalleşmenin önem kazandığı ergenlik çağındaki gençleri etkiliyor.

GENÇLERDE ENGELLENMİŞLİK DUYGUSU ÖNE ÇIKIYOR

Salgının başlarından itibaren okulların kapatılması, online eğitime geçilmesi ve sonrasında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile evde kalma gerekliliği artan öğrencilerde engellenmişlik duygusunun yoğun yaşanmasına neden olabilir. Medya ve internetin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği bu günlerde, özellikle gençlerin bu araçları yoğun kullanımı, psikolojik sağlamlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK NEDİR?

Koronavirüs salgını; hepimizin hayatında önemli, belirgin değişikliklere yol açtı. Korona salgınına uyum sağlamak için duygu durumumuzda ortaya çıkan değişiklikler, olağanüstü bir durum karşısında gösterdiğimiz olağan tepkiler olarak görülmektedir. Bu sürecin ortaya çıkardığı olumsuz psikolojik etkilerle daha iyi başa çıkabilmek, kendimizi güvende hissedebilmek ve sağlıklı uyum gösterebilmek için psikolojik sağlamlık önem kazanıyor. Psikolojik sağlamlık; bir çocuğun stresle nasıl baş ettiği ve travmadan nasıl kurtulduğu ile ilgilenen genel bir kavramdır.

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞI ARTTIRMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

* Koronavirüs salgını hakkında edinilen bilgilerin bilimsel verilere dayalı ve güvenilir kaynaklardan olmasına dikkat edin.
* Korunma yolları ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi edinin ve bu konuda üzerinize düşenleri uygulayın.
* Gününüzü planlayın. Yatış ve kalkış saatlerinin düzenli olmasına özen gösterin. Yemek saati, ders saati, eğlence saati, dinlenme saati gibi günlük rutininizi belirleyin ve uymaya özen gösterin.
* Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur atasözünü bu günler için rehber niteliğinde. Sağlıklı beslenmek en çok bu zamanlarda psikolojik iyi oluş için gereklidir. Düzenli öğünler planlayıp,bu öğünlerde sağlıklı besinler tercih edin. Fazla tüketilen kafein, asitli içecekler, şekerli ve katkılı besinler kaygı ve stresin artmasına neden olur.
* Fiziksel aktiviteye zaman ayırın, önceden yapmış olduğunuz aktivite evde yapmanıza uygunsa devam ettirmeye çalışın yoksa yapabileceğiniz etkinlikleri oluşturun. Yürüyüş bandında yürümek, pilates, jimnastik, aerobik, yoga veya internet üzerinden farklı aktiviteler yapın. Fiziksel aktivite canlılığınızı korumaya ve aktif olmaya yardımcı olur.
* Meditasyon için zaman ayırın. Nefes egzersizleri, gevşeme ve rahatlama teknikleri ile stres ve kaygıyı azaltın. Gün içinde sakin ve yalnız kalabileceğiniz zamanlar oluşturarak meditasyon uygulayın.
* Aile bireyleriyle birlikte zaman geçirin. Ailenizle beraber yapabileceğiniz aktiviteler planlayın. Birlikte film izlemek, yemek hazırlamak ve yemek, kutu oyunları veya çeşitli oyunlar oynamak gibi.
* Arkadaşlarınızla iletişim halinde olun. Gün içinde arkadaşlarınızla online bağlantı kuracağınız zamanlar belirleyin. Belirlediğiniz zamanların dışına çıkmamaya özen gösterin.
* Deneyimlerinizi paylaşın. Bu süreçte yaşadıklarınızı yakınlarınızla konuşmaya özen gösterin. Neler hissettiğinizi, düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz kişilerle iletişim kurmaya özen gösterin.
* Günlük oluşturun. Yaşadıklarınızı yazabileceğiniz günlükler oluşturmanız duygu ve düşüncelerinizi aktarmak için de faydalı olabilir. Bu süreçte yaptıklarınız, deneyimleriniz sizin için daha sonra dönüp bakabileceğiniz önemli bir kaynak olabilir.<br><div class="btnGoHomePage"><a href="https://www.mynet.com"><strong class="click-tracking" data-event-category="detailHomeButton" data-event-label="En Önemli Haberler Butonu" data-event-action="click">GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ</strong></a></div>
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Anahtar Kelimeler:
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