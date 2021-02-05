Koronavirüs sürecinde sosyal medya ve internet kullanımında dünya ortalamasını geçtik

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, Türk halkının interneti daha çok bilgi almak için tercih ettiğini, sosyal medyayı ise aile bireyleri başta olmak üzere yakınları ve arkadaşlarıyla sohbet için kullandığını kaydetti.

Koronavirüs sürecinde milyonlarca kişi evde daha çok vakit geçirmeye başladı. Bu da internet ve sosyal medya kullanımını artırdı. İngiltere merkezli araştırma kuruluşu ‘We Are Social’ın yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs sürecinde dünya genelinde 16- 64 yaş grubunun internette günde 6 saat 54 dakika zaman geçirdiği, Türkiye'de ise bu sürenin 7 saat 57 dakikaya çıktığı açıklandı. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, araştırmanın detaylarını paylaşarak, Türk halkının interneti daha çok bilgi almak için tercih ettiğini, sosyal medyayı ise aile bireyleri başta olmak üzere yakınları ve arkadaşlarıyla sohbet için kullandığını kaydetti.

‘SOHBET ETTİK VİDEO İZLEDİK’

Özellikle koronavirüs sürecinde ülkemizde internet ile sosyal medyada geçirilen zamanın diğer ülkelere göre daha fazla olduğuna dikkat çeken Burçin Önder, kullanıcıların tercih ettiği platformlar hakkında şu bilgileri verdi: