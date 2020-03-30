Koronavirüs süresince psikiyatri tedavisi olan ilaç ve terapileri ihmal etmemeli

Çalışan bireyler için iş ortamının günün uzun saatlerinin geçirildiğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, iş ortamının kişi için en önemli sorumluluk alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, Koronavirüs (Covid-19) salgınının iş yerine ulaşım, iş yerinde virüsten korunma önlemleri gibi konuların yanı sıra iş yeri sahipleri için ekonomik kaygılar ve daha uzun vadede iş yerinde alınması gereken tedbirleri de gündeme getirdiğini belirtti.

ENDİŞE DÜZEYİ ÇALIŞMAYA ENGEL OLMAMALIDIR

İnsanların bir yandan işini sürdürmeye çalışırken bir yandan da temas olması, başka bireylere virüs bulaştırma kaygısı içerisinde olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, “Yaşanan bu kaygıyı belli düzeyde tutabilmek önemlidir. Şu an içinde bulunduğumuz süreçte kişilerin kaygı endişe duyması normaldir. Endişe düzeyi çalışmaya engel olmayacak fakat önlemler almamıza yardımcı olacak düzeyde olması faydalıdır. Genel olarak anksiyete bozukluğu özellikle sağlık anksiyetesi olan hastalara da önerdiğimiz gibi gerekli önlemleri almamız ve aşırıya kaçmamamız önemli” uyarısında bulundu.