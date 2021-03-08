Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 8 Mart Koronavirüs tablosu!

Türkiye’nin korona virüs tablosu her gün Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Bir senedir hayatımızı derinden etkileyen Kovid-19 salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından bugünkü korona virüs vaka sayıları ise merak konusu oldu. Peki, hangi illerde vakalar arttı? Hangi illerde düştü? İşte, 8 Mart Korona virüs tablosu detayları!

8 Mart Korona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Korona virüs tablosunda 8 Mart vaka, hasta, ağır hasta ve entübe sayısı henüz paylaşılmadı.

Vaka sayısı en çok artan iller hangileri oldu?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı. Buna göre; son haftada 100.000 nüfusta en çok vaka görülen iller Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne oldu.

Vaka sayısı azalan iller hangileri?

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre son haftada vaka sayısı en çok azalan iller Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman oldu. Koca "birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım" mesajını paylaştı.



