Koronavirüs tablosu: Türkiye'de günlük vaka sayısı 44 bini geçti, en çok vaka Samsun'da görüldü

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Nisan tarihli verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 44.756 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 186 olarak kaydedildi.

3 Nisan Cumartesi günü açıklanan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu.

Son verilerle Türkiye'de Covid-19 bağlantılı toplam can kaybı 32.078'e, vaka sayısı ise 3.445.052'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası da güncellendi. 27 Mart-2 Nisan arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da haritayı Twitter hesabından paylaştı.

Samsun'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 586,84'ten 678,72'ye yükseldi. İstanbul'da da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 591,45 oldu.

Bakan Koca, diğer Twitter mesajlarında da aşı programıyla ilgili bilgiler verdi:

"En çok aşı yapan ülkeler arasında 6.sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır.