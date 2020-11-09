Koronavirüs tanı kitlerinde yeni dönem

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bakanlığın ilgili kuruluşu TÜBİTAK bünyesinde faaliyet yürüten UME, Türkiye'de koronavirüs tanısı için kullanılan PCR testlerindeki ölçüm kalitesini arttırmak amacıyla yeni bir referans malzeme geliştirdi. Bu yeni RNA tabanlı referans malzemeler PCR testinde yer alan her iki basamağın da kontrolünü mümkün kıldığından ölçümlerin kalitesi güvence altına alınıyor. RNA tabanlı referans malzemeler, laboratuvarlarda yapılan ölçümlerde her iki enzim basamağının kontrolü için iç kalite kontrol malzemesi olarak kullanılabilecek. Ayrıca, üreticiler bu malzemeyi, PCR kitlerine RNA tabanlı pozitif kalite kontrol malzemesi olarak ekleyerek kitlerin güvenilirliğini de sağlayabilecek.

SOĞUTMADAN DAĞITIMA

TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş, yerli ve milli imkanlarla üretilen referans malzemeler ile yapılan PCR testlerinin kalitesini teminat altına aldıklarını belirterek, "Bu malzemenin en önemli katkısı herhangi bir soğutma işlemine ihtiyaç duymaması. Malzemenin ülke içindeki paydaşlara dağıtımını soğutma işlemine maruz bırakmadan rahatlıkla yapabiliriz" dedi.