HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs tanılı kişiler temasta bulundukları kişiler hakkında eksik beyanda bulunursa hapis cezası alabilecek

Koronavirüs tanılı kişiler temasta bulundukları kişiler hakkında eksik beyanda bulunursa hapis cezası alabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tanılı kişiler, temasta bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde Türk Ceza Kanununun 206’ ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağını bildirdi.İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Temaslıların doğru bilgilendirilmesi” konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tanılı kişiler, temasta bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde Türk Ceza Kanununun 206’ ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Temaslıların doğru bilgilendirilmesi” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, koronavirüs tanılı kişiler, temasta bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde haklarında işlem yapılacak. Bu kişiler, Türk Ceza Kanununun 206’ ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılabilecek.
Genelgede, gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek, şu önlemlerin alınması istendi. Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara, bildirimlere ilişkin olarak İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesince “Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
Operasyonda ele geçirildi: Kalem şeklinde suikast silahıOperasyonda ele geçirildi: Kalem şeklinde suikast silahı
Sahilde çöpleri toplarken alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöpleri toplarken alüminyum folyoya sarılı beyin buldu
En Çok Okunan Haberler
Öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Şişli'deki hırsızlık kamerada!
Şişli'deki hırsızlık kamerada!
Korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 100 arttı
Korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 100 arttı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı
Vali Yerlikaya, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı
Çin'de geliştirilen korona aşısıyla ilgili yeni gelişme: Faz 3 gönüllü aşılamalarında ikinci merkez Kocaeli oldu
İlki geçen hafta yapılmıştı! Korona aşısında yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Niğde'de kalem şeklindeki suikast silahı ele geçirildi
Operasyonda ele geçirildi: Kalem şeklinde suikast silahı
Kelebek hastası 27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi
27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi
'Bana teşkilatın numarasını verin' diyen kişi adliyeye sevk edildi
'Teşkilat kim?' sorusuna bakın ne cevap verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.