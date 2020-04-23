HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs tanısı 1 dakikaya inebilir

Koronavirüs tanısı 1 dakikaya inebilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Asiye Karakullukçu, daha önce geliştirdiği hastane enfeksiyonlarını 1 dakikada tespit edebilen biyosensörü, Covid-19’un tanısı için geliştirmeye hazırlanıyor. Karakullukçu, “Gereken desteği alabilirsek, koronavirüs tanısını 1 damla kan ile 1 dakika içinde tespit edeceğiz." dedi.

Koronavirüs tanısı 1 dakikaya inebilir

2017 yılında her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan hastane enfeksiyonunu, dakikalar içerisinde tespit edebilen biyosensör geliştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Asiye Karakullukçu, aynı sensörü Covid-19’un tanısında da kullanmak için geliştirebileceklerini söyledi. Karakullukçu, “Tanı için günümüzde kullanılan metod sürüntü örneği alınarak yapılıyor. Bizim burada amacımız herkesin kolayca kullanabileceği, solunum yolu örneği değil de bir damla kan örneğiyle kişinin Covid-19’a karşı reaksiyonunu ölçebilen bir biyosensör geliştirmek” ifadelerini kullandı.

TANI SÜRESİ 1 DAKİKAYA İNECEK

Sürüntü örneği yerine 1 damla kan kullanarak kişinin Covid-19’a karşı reaksiyonunun ölçebilen bir biyosensör geliştirebileceklerini söyleyen Karakullukçu, “Böyle olunca tanı süresi 1 dakikaya inmiş olacak. Eğri ne kadar azalmış olsa da uzun bir süre bu hastaları hala test ediyor olacağız. Süreci hızlandırabiliriz” dedi.

Bu testi yapamayan birimleri de testi yapabilir hale getirmiş olacaklarına dikkat çeken Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Asiye Karakullukçu, “Aile hekimleri ve diğer bütün hastanelerde kullanılabilir. Gerekli izinleri alabilirsek kişiler kendi evinde de kullanarak, hastaneye gitmeden pozitif ya da negatif olduğunu öğrenebilirler. Bunu şeker ölçüm cihazları gibi düşünebiliriz. Hastaneye gidişleri de azaltabiliriz. Enfekte olmuş ve geçirmiş kişileri de test etmede, bu kişileri hızlıca belirleyip hasta olan insanlara kan vermelerini kolaylaştırabiliriz” diye konuştu.

Karakullukçu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hem süreyi kısaltacak, hem laboratuvar alt yapısına hem de uzmana gerek olmayacak. Daha çok kişiyi tarayabileceğiz. Çok yüksek maliyetli bir test de olamayacak. Çalışan bir prototipimiz ve destek geldiğinde bizim bunu hızlıca 3 ay içerisinde ticari bir ürüne dönüştürebilecek bir alt yapımız var. Hem yatırımcılardan hem de devletten bu konuda destek bekliyoruz.”

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Oruç tutarken bağışıklığı güçlendirmek mümkün mü?Oruç tutarken bağışıklığı güçlendirmek mümkün mü?
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs tanı Dr. Asiye Karakullukçu

En Çok Okunan Haberler

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 6434 kişiye işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 6434 kişiye işlem uygulandı

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramazan uyarısı: Oruç tutarken sahuru atlamayın!

Uzmanlardan Ramazan uyarısı! Oruç tutarken...

OKB ve panik bozukluğu olan hastalara koronavirüs önerileri

O haberlere dikkat! Kaygı bozukluğu yaşıyorsanız...

Oruç tutarken bağışıklığı güçlendirmek mümkün mü?

Oruç tutarken bağışıklığı güçlendirmek mümkün mü?

93 yaşında virüsü yendi: Bomba gibiyim!

93 yaşında virüsü yendi: Bomba gibiyim!

Koronavirüs organlarımızı nasıl etkiliyor?

Koronavirüsü vücudumuza ne yapıyor? İşte organ organ etkileri

Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?

Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.