Koronavirüs taşıdıkları ihbar edildi, ateşleri yüksek çıkınca hastaneye götürüldüler

Antalya’da meydana gelen olayda, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne elektronik posta yoluyla yapılan ihbarda, 2 hafta önce Almanya'dan gelen ve koronavirüs taşıdıkları öne sürülen isimleri açıklanmayan 3 kişinin bir araçla Antalya'ya doğru yola çıktığı belirtildi. İhbar üzerine polis ekipleri, plakası belirtilen aracı Antalya girişindeki Sarısu uygulama noktasında durdurdu.
Araçtaki 3 kişinin inmesine izin vermeyen polis ekipleri, sağlık görevlilerini olay yerine çağırdı. Bir süre sonra aracın bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri araçtaki 3 kişinin ateşlerini ölçtü. Ateşleri yüksek çıkan, 3'lü araçtan indirilmedi. Yapılan görüşme sonucunda araçta bulunan kişiler tedbir amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmesine karar verildi.
3 kişiye, bulundukları araçla ambulansı takip ederek hastaneye gelmeleri söylendi. Araca yol boyunca polis ekipleri eşlik etti ve diğer araçları yaklaştırmadı. Hastane girişinde yeni maske verilen 3 kişiye, eldiven de taktırıldı. 3 kişi burada kontrole alındı.
Diğer yandan, araçtaki kişilerin Kemer'de kaldıkları evde 14 gün kendilerini karantinaya aldığı, 14 günün sonunda test yaptırdıkları ve test sonuçları negatif çıktığı belirtildi.