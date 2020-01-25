Koronavirüs taşıyan kişilerde hastalık belirtisi görülmeyebilir

PEKİN (AA) - Vuhan’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını üzerine yapılan bir bilimsel çalışmada, virüs bulaşan kişilerde hastalık semptomlarının görülmeyebileceği iddia edildi.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre Çin ve Hong Kong’dan enfeksiyon hastalıkları uzmanları, Hong Kong-Şıncın Hastane Üniversitesinde 10-15 Ocak arasında kabul edilen 7 kişilik bir aile üzerinde yaptıkları çalışmada koronavirüsle enfekte olanların hastalık belirtisi göstermeyebileceğini ileri sürdü.

Söz konusu çalışmada ailenin 6 üyesine "koronavirüs taşıyor" tanısı konulduğu ancak ailenin 7’nci üyesi olan 10 yaşındaki çocukta dışarıdan herhangi bir şekilde koronavirüs semptomu görülmediği anlaşıldı.

Çocuğun akciğerlerinde yapılan x ışını taramalarında akciğerde bulunan boşlukların bazı salgılarla dolması sonucu "buzlu cam" olarak adlandırılan zatürreye benzer değişimler olduğu belirlendi.

Bundan yola çıkılan çalışmada, hastalık belirtisi olmadan da enfeksiyonun mümkün olduğu, bu yüzden hastaları izole etmenin ve bu hastalarla temasa geçen kişileri karantinaya almanın hayati önem taşıdığı belirtildi.