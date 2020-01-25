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Koronavirüs taşıyan kişilerde hastalık belirtisi görülmeyebilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Koronavirüs taşıyan kişilerde hastalık belirtisi görülmeyebilir

PEKİN (AA) - Vuhan’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını üzerine yapılan bir bilimsel çalışmada, virüs bulaşan kişilerde hastalık semptomlarının görülmeyebileceği iddia edildi.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre Çin ve Hong Kong’dan enfeksiyon hastalıkları uzmanları, Hong Kong-Şıncın Hastane Üniversitesinde 10-15 Ocak arasında kabul edilen 7 kişilik bir aile üzerinde yaptıkları çalışmada koronavirüsle enfekte olanların hastalık belirtisi göstermeyebileceğini ileri sürdü.

Söz konusu çalışmada ailenin 6 üyesine "koronavirüs taşıyor" tanısı konulduğu ancak ailenin 7’nci üyesi olan 10 yaşındaki çocukta dışarıdan herhangi bir şekilde koronavirüs semptomu görülmediği anlaşıldı.

Çocuğun akciğerlerinde yapılan x ışını taramalarında akciğerde bulunan boşlukların bazı salgılarla dolması sonucu "buzlu cam" olarak adlandırılan zatürreye benzer değişimler olduğu belirlendi.

Bundan yola çıkılan çalışmada, hastalık belirtisi olmadan da enfeksiyonun mümkün olduğu, bu yüzden hastaları izole etmenin ve bu hastalarla temasa geçen kişileri karantinaya almanın hayati önem taşıdığı belirtildi.

Çalışma "The Lancet" adlı tıp dergisinde yayımlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu Yardımcı Direktörü Li Bin, hafta içi yaptığı açıklamada, virüsün mutasyon geçirme ve yayılma özelliğinin bulunduğunu açıklamıştı.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle, Vuhan başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Vuhan’a girişler yasaklanmış çıkışlarda çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Söz konusu kentler Çin basınında “mühürlenen şehirler” olarak ifade ediliyor. Bu şehirlerde yaşayan toplam nüfus 30 milyonu geçiyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Hong Kong Vuhan yeni tip koronavirüs

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