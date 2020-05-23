Koronavirüs: Tedavinin ipucu T hücrelerinde mi?

İngiliz bilim insanları, Covid-19'u ağır geçiren hastalarda yeni bir tedavi yönteminin klinik deneylerine başlıyor.

Durumu ağır olan 60 Covid-19 hastasından alından kan örneklerinde, bağışıklık hücresi olarak bilinen T hücresi sayısının dramatik seviyelere indiği tespit edildi. Bilim insanları, virüsün etkisiyle azaldığı düşünülen T hücre sayısını artırmak için interleukin 7 adlı ilacı klinik deneylerde kullanmayı değerlendiriyor.

Bu deneyler, Londra'daki King's College, Francis Enstitüsü, St. Thomas Hastanesi ve Crick Enstitüsü'nden bilim insanlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek.

Crick Enstitüsü'nden Prof. Adrian Hayday, bağışıklık hücrelerinde ortaya çıkan bu durumun 'büyük bir sürpriz' olduğunu vurgularken ,"Bu hücreler bizi korumaya çalışıyorlar ama virüs bir şekilde bu hücrelerin altındaki halıyı çekiyor ve sayıları önemli ölçüde azalıyor" dedi.

Yetişkin bir insanın kanında bir mikrolitrede 2 bin ile 4 bin arası T lenfosit hücresi bulunuyor.

Test yapılan Covid-19 hastalarında ise bu sayının, 200 ile 1200 seviyelerine düştüğü görüldü.