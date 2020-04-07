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Koronavirüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 13:36 | Son Güncelleme

Tokat'ta koronavirüse yakalanan ev hanımı Elmas Doğan (42), 12 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Koronavirüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı

Zile ilçesinde yaşayan evli 3 çocuk annesi Elmas Doğan, koronavirüse yakalandı. Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Doğan, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 12 gün süren tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Elmas Doğan, taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Doğan'ı, sağlık personeli alkışlarla evine gönderdi. Hastalığı yenerek taburcu olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Elmas Doğan, ''Kuru öksürükle yakalandım. Ben ev hanımıyım. Sadece çarşıya gidiyorum. Hastaneye başvurdum. Orası acile yönlendirdi. Orada tahliller yaptılar, doktorlarımız ilgilendi. Tahlillerim pozitif çıktığı için Tokat'ta sevk ettiler. Doktorlarımız tedavim esnasında çok ilgilendiler, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte beni arayarak destek olan sevdiklerime teşekkür ediyorum'' dedi.

(DHA)

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