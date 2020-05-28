Koronavirüs tedavisi: Covid-19 ilacı ne zaman bulunacak?

İngiltere ise dünyanın en büyüğü olduğunu iddia ettiği çalışmalar kapsamında 5 bin hastanın katıldığı denemeler yürütüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) en çok ümit vadeden ilaçların test edilmesi için ayrı bir çalışma başlattı.

Dünya çapında şimdiye kadar 150 çeşit ilaç denendi. Daha çok piyasada olan ilaçların koronavirüse karşı etkisi test ediliyor.

Peki bu alandaki çalışmalar hangi aşamada?

Koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bini geçti ancak virüsü tam olarak tedavi edecek ilaç hala bulunmuş değil.

HIV'nin tedavisinde kullanılan lopinavir ve ritonavir ilaçlarının koronavirüse karşı etkili olduğuna yönelik çok fazla iddia ortaya atıldı ancak bunun etkinliği henüz kanıtlanmadı.

Çin'de yürütülen bir deneyden yola çıkarak yayımlanan makalede, Vuhan'daki kapsamlı sokağa çıkma yasağı nedeniyle doktorların bir süre sonra hasta bulamadığı ve deneyin yarım kaldığı aktarılıyordu.

Ancak Nisan ayında tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir diğer araştırmada ise ilacın işe yaramadığını öne sürdü.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) de bu antiviral ilacın koronavirüsle mücadelede işe yaradığını açıklamıştı. Çeşitli ülkelerdeki hastanelerde yapılan deneylerde ilacın semptom süresini 15 günden 11 güne düşürdüğü tespit edildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Ebola'ya karşı geliştirilen Remdesivir adlı antiviral ilacın bir araştırmada bazı hastalar üzerinde deneneceğini açıklamıştı.

Sıtma hastalığının tedavisinde kullanılan klorokin ve hidroksiklorokin de koronavirüs tedavisinde etkinliği araştırılan ilaçların başında geliyor.

Sıtma hastalığına karşı etkili olan hidroksiklorokin ilacı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerde koronavirüs kaynaklı Covid-19'un tedavisinde de kullanılıyor.

Ancak bilimsel yayın Lancet'te yayımlanan bir araştırma, klorokin ve hidroksiklorokin ilaçlarının faydası ve riskleriyle ilgili yeni bir tartışma yarattı.

Sıtma ilaçları klorokin ve hidroksiklorokinin Covid-19 tedavisindeki etkilerine dair bugüne kadar yapılmış en kapsamlı bilimsel çalışma olan araştırmada, tedavisinde bu ilaçların kullanıldığı hastaların kalbinde ritim bozukluğu görülme sıklığının ve ölüm oranının kullanılmayanlara kıyasla çok daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmanın yayımlanmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ilaçla ilgili elde edilen bulguların bilim insanları tarafından incelenmesi için koronavirüs tedavisi ile ilgili araştırmalarından geçici olarak bu ilacı çıkarma kararı aldı.