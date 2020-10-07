Koronavirüs tedavisi devam eden Başkan Böcek’in kritik süreci devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Böcek'in durumuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, klinik seyri kritik fakat stabil olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

39 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Böcek'e, 9 gün önce daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

(İHA)

