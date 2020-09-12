HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs tedavisi göre Başkan Muhittin Böcek'in son testi negatif çıktı

Koronavirüs tedavisi göre Başkan Muhittin Böcek'in son testi negatif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 12:28 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Başkan Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ehs5Q5sXcAAUh-J

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN HASTANEYE ZİYARET

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte koronavirüs tedavisi sırasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle tedbir amacıyla uyutulan Antalya Büyükheşir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yattığı Özel Memorial Antalya Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Bakan Çavuşoğlu ziyaretin ardından hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. 27 gündür tedavisi devam eden Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Her şeyden önce Büyükşehir Belediye Başkanımız, bizimde ata dostumuz Muhittin Böcek'e rabbimden şifa diliyorum. İnşallah tez zamanda iyileşir, tekrar görevine başlar. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığımız, hastanemiz, doktorlarımız, diğer hastanelerden hekimlerimiz, herkes büyük bir çaba sarf ediyor" dedi.

b701abda601b04f2b4117255ae03e69a

CUMHURBAŞKANI, OĞLUNU ARADI

Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında iyi haberleri almaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor, değerleri yükseliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak daha sonra da normalde dönecek. Bugün iyi haberleri almaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız da yakinen takip ediyor, dün de Böcek'in oğlu Gökhan kardeşimizi aradı. Sağlık Bakanımız her kabine toplantısında Muhittin Başkanımız ile ilgili bilgi veriyor. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur" diye konuştu.

(AA/DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Çocuklardan Bakan Akar'a asker selamıÇocuklardan Bakan Akar'a asker selamı
Fatih Erbakan gaf yaptı! Simone de Beauvoir kimdir? Fatih Erbakan gaf yaptı! Simone de Beauvoir kimdir?
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Akit'in hedefinde bu kez de Beren Saat var! Rezil sahneleriyle bilinen....
Akit'in hedefinde bu kez de Beren Saat var! Rezil sahneleriyle bilinen....
Takma saç yorumu yapan takipçisine öyle bir cevap verdi ki...
Takma saç yorumu yapan takipçisine öyle bir cevap verdi ki...
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
Çocuklardan Bakan Akar'a asker selamı
Çocuklardan Bakan Akar'a asker selamı
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: İHA'lara yeni bomba geliyor
İHA'lara yeni bomba geliyor
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince böbreğini kaybetme noktasına geldi
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
Büyükçekmece'de kan donduran kaza! Kurye aracın altında kaldı
Aracın altında kaldı! Kan donduran kaza anbean kaydedildi
Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı
Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.