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Koronavirüs tedavisi gören 82 yaşındaki çift alkışlar eşliğinde taburcu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2020 14:38 | Son Güncelleme

Bursa'da koronavirüs tedavisi gören 82 yaşındaki evli çift, Kestel Devlet Hastanesi'ndeki 14 günlük tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.

Bursa’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Kestel Devlet Hastanesi'ne gelen yaşlı çift, yapılan testler sonucu pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlandı. 14 gün uygulanan tedavilerinin sonuç vermesi üzerine sağlıklarına kavuşan çift, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu.

Yaşlı çiftin tedavisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kestel Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Dilek Çetiner Bahçetepe, çiftin 2 hafta önce öksürük ve halsizlik semptomları ile hastaneye başvurduğunu belirtti. Her ikisinin de kalp hastalıkları olmasına rağmen tedaviye olumlu yanıt verdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Bahçetepe, hastaların şifa ile taburcu edildiğini söyledi.

Taburcu olan hastalara gerekli önlemler anlatılarak, 14 gün ev izolasyonu önerildiğini belirten Uzm. Dr. Bahçetepe, ne olursa olsun tedbiri elden bırakmayarak, sosyal izolasyona önem gösterilmesi ve evde kalınması tavsiyesinde bulundu.

(İHA)

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