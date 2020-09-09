Koronavirüs tedavisi gören Başkan Böcek'le ilgili yeni gelişme: Durum ciddi, uyutuluyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 7 Ağustos'ta, Alanya ilçesine çalışma ziyaretinde bulundu. Burada partililerle görüşen, muhtarlarla toplantı yapan ve belediyeyi ziyaret eden Başkan Böcek'te, Antalya'ya döndükten bir süre sonra boğaz ağrısı şikayeti başladı. Böcek, 15 Ağustos'ta gittiği özel hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Sonucunun 17 Ağustos'ta pozitif olduğu belirlenen Böcek, gece yarısı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu belirtti. Böcek, açıklamasında, "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" dedi.

Hastanede izolasyona alınan Başkan Böcek'in belediyedeki koruma ekibi ve özel kalem departmanı gibi yakın çalışma arkadaşları da test yaptırıp, evlerinde karantinaya alındı.

HASTANEDEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 22 Ağustos'ta hastane odasından paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum" notuyla fotoğrafını paylaşan Böcek, "Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısında da bulundu.