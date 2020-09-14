Koronavirüs tedavisi gören Berlusconi taburcu oldu: "Hayatımın en tehlikeli sınavıydı"

Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan eski İtalya başbakanı Silvio Berlusconi, 12 gün sonra hastaneden taburcu edildi. Berlusconi, hastalık dönemini "hayatımın en tehlikeli sınavı" diye niteledi.

Ay sonunda 84 yaşını dolduracak olan Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif çıkması ve çift taraflı zatürre belirtileri göstermesi üzerine 3 Eylül gecesi Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne yatırılmıştı.

Berlusconi'nin doktoru Profesör Alberto Zangrillo, eski başbakanın durumunun ağır olmadığını ancak yaşı ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları nedeniyle riskli grupta değerlendirildiğini söylemişti.

Bugün hastaneden taburcu edilen Berlusconi'nin bir süre daha Arcore'deki villasında tecritte tutulması planlanıyor.

Berlusconi hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Hayatımın belki de en tehlikeli sınavı olarak gördüğüm bu dönemi atlattım. Tanrı'ya ve hekimlerin profesyonelliğine minnettarım" dedi.

'Ağır ve sinsi bir hastalık'

Sesinin zaman zaman kısıldığı duyulan Berlusconi, "ağır ve gerçekten sinsi bir hastalık" diye nitelediği Covid-19 hastalığının yayılmasını önleme amaçlı tedbirlere uyulması çağrısı da yaptı.