HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs tedavisi gören çift birer gün arayla öldü

Koronavirüs tedavisi gören çift birer gün arayla öldü

21.11.2020 14:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs tedavisi gören çift birer gün arayla öldü

Tekirdağ'da koronavirüs tedavisi gören Raşit (82) ve Sebile Ayaş (82) çifti, birer gün arayla hayatını kaybetti. Çiftin çocukları, karantinada olmaları nedeniyle cenaze törenine katılamadı.

Kızlarının yanında kalan ve kronik rahatsızlıkları bulunan Raşit ve Sebile Ayaş çifti, 13 gün önce rahatsızlanarak Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan test sonrası sonuçları pozitif çıkan çift, hastanede tedaviye alındı. Raşit Ayaş perşembe günü yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sebile Ayaş ise dün yaşamını yitirdi.

İslahiye Belediye Başkanı Vural koronavirüse yakalandıİslahiye Belediye Başkanı Vural koronavirüse yakalandı

Ayaş çiftinin cenazeleri memleketleri Bartın’ın Hasankadı beldesinde bir gün arayla toprağa verildi. Ayaş çiftinin çocukları, karantinada olmaları nedeniyle cenazeye katılamadı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!
70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı 70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı

En Çok Okunan Haberler

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Dolandırıldığını düşünürken daha kötüsü olduğunu fark etti

Dolandırıldığını düşünürken daha kötüsü olduğunu fark etti

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

PKK'lı kadın yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Yer: İstanbul Havalimanı! Kaçamadı

Yer: Antalya! Sahte içkiden bir ölüm daha

Yine aynı kabus! Bir can daha aldı

İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!

İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!

İslahiye Belediye Başkanı Vural koronavirüse yakalandı

Belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Gaziantep'te korkunç olay! Arkadaşını öldürüp, üzerini betonla kapatmış

'Yanlışlıkla' öldürdüğü arkadaşının üzerini betonla kaplamış

Maske uyarısına aldırış etmediler! Sosyal medyadan ihbar edilen çift, otelde yakalandı

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.