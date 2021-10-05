Koronavirüs tedavisi gören çiftçi: Sosyal medyada aşı karşıtlarının açıklamalarına inandım

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çiftçilik yapan Mutlu Korkmaz, 2 hafta önce kas ağrısı şikayetiyle başvurduğu devlet hastanesinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 10 gün evinde tedavi gören Korkmaz, durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşadığı süreci anlatan Korkmaz, “Koronavirüse net olmamakla birlikte akraba ziyaretinde yakalandım. 10 gün evde, 4 gün hastanede olmak üzere 14 gündür tedavi görüyorum. Bugün hastanede yatmasaydım karantinam sona erecekti. Ben aşı yaptırmadım, aşı karşıtıydım. Ancak yaptığım şey doğru değilmiş. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum. Hastalık çok zor ve sıkıntılı geçiyor. Annem, babam ve eşim de koronavirüse yakalandı. Onlar aşılı oldukları için grip gibi geçirdi ancak ben aşısız olduğum için daha ağır geçiyorum" dedi.

''ÇOK PİŞMANIM''

Aşı karşıtlarının açıklamalarına inandığını kaydeden Korkmaz, "Aşıyı sosyal medyada bazı aşı karşıtlarının açıklamalarını gördüğüm için yaptırmadım. O açıklamalara inandım ve aşımı yaptırmadım. Çok pişmanım. Hastanede tedavi sona erince aşımı yaptıracağım. Aşı karşıtları insanların aşı olmalarına engel olmasınlar” diye konuştu.

''TAKİP ETTİĞİMİZ HASTALARIN YÜZDE 90’I AŞI YAPTIRMAMIŞ''

Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde görevli Dr. Azade Kanat, “16 aydır pandemi servisinde görev yapıyorum. Hastamız Mutlu Korkmaz, çevresinde duyduğu söylemler nedeniyle aşı yaptırmamış. Hastalığı ağır atlattığından pişman olan hastalarımızdan biridir. Aşı karşıtı olanlar, çekincesi olanlar ve aşı yaptırmayı erteleyenler genelde servisimizde yoğun olarak tedavi görüyor. Takip ettiğimiz hastaların yüzde 90'ı aşı yaptırmamış. İnsanların kendi tercihi ancak nihayetinde toplumu ilgilendiren bir hastalık. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumamız için insanları aşı yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)

