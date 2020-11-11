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Koronavirüs tedavisi gören hasta, sigara içmek isteyince yangın çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2020 09:18 | Son Güncelleme

Polonya'da hastanede koronavirüs tedavisi gören bir hasta, oksijen tüpüne bağlı olduğu sırada sigara içmek isteyince yangına yol açtı. Hastane personeli tarafından büyümeden söndürülen yangın sonrası hasta adamın elinde yanıklar oluşurken, yatak ve tıbbı cihazlar kullanılamaz hale geldi.

Koronavirüs tedavisi gören hasta, sigara içmek isteyince yangın çıktı

Polonya'nın Lodz kentindeki Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören bir kişi sigara içme isteği yangına yol açtı. Hastane kaynaklarından yapılan açıklamada, koronavirüs hastaları için ayrılan izole bölümde yatan hastanın solunum yetmezliği nedeniyle oksijen tüpüne bağlı olduğu esnada sigara içmeye kalkıştığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan hastanın çakmağı ateşlemesiyle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın hastane personelinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının ardından sigara içmek isteyen hastanın elinde yanıklar oluşurken, yatağı ve tıbbi cihazlar kullanılamaz hale geldi.

Özel kıyafetler giydikten sonra izole bölüme giren itfaiye ekipleri olay yerindeki incelemelerini tamamlarken, hastane yönetimi ise diğer hastaların tahliyesini gerektiren bir durum olmadığını belirtti. Elindeki yanıklara müdahale edilen adamın hakkında polis tarafından soruşturma başlattığı bildirildi

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