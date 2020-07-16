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Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşının doğum gününü hastane önünde kutladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2020 17:56 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, üniversite öğrencisi Resul B. (22), koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşı Merve Y.'nin (22) doğum gününü hastanenin önünde pankart açıp, meşale yakarak kutladı.

Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşının doğum gününü hastane önünde kutladı

Zonguldak'ta yaşayan Merve Y., koronavirüs testi pozitif çıkınca Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Resul B., dün akşam kız arkadaşının doğum gününde sürpriz yaptı. Arkadaşlarıyla hastane önüne gelen Resul B., üzerinde kız arkadaşıyla fotoğrafının bulunduğu, “Solum, soluğum, sonsuzluğum. Varlığına elhamdülillah. İyi ki doğdun, iyi ki benim oldun Merve” yazılı pankart açarak, meşale yaktı. Odasının penceresinden dışarı bakan Merve Y., duygu dolu anlar yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Resul B., kız arkadaşına tedavi sürecinde moral vermek amacıyla arkadaşlarıyla sürpriz yapmak istediğini belirterek, "Covid-19 süreci ülkemizde ve tüm dünyada en ağır şekilde geçiyor. Ben de bu süreçte hastalığa yakalanan kız arkadaşıma böyle bir jest yapmak istedim. Amacım hem sevgimi göstermek hem de bu süreçte kendisine destek olup moral vermek istedim. Çünkü bu hastalığın tedavisinde rol oynayan morali yüksek tutmaktır. Meşale ile pankartı görünce çok mutlu oldu. İnşallah bu süreci atlatarak yeniden eski sağlığına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

DHA

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