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  4. Koronavirüs tedavisi için ilaç üreten Japonya 'sotrovimab'a onay verdi

Koronavirüs tedavisi için ilaç üreten Japonya 'sotrovimab'a onay verdi

28.09.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedavisi için ilaç üreten Japonya, hafif semptom gösteren hastaların tedavisi için ilacın kullanımını onayladı. İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKline'in de koronavirüs ilacı "sotrovimab"in etkilerini ve güvenliğini incelediği öğrenildi.

Koronavirüs tedavisi için ilaç üreten Japonya 'sotrovimab'a onay verdi

Heyetin tavsiye kararı sonrası Bakanlık, "sotrovimab" ilacının hafif semptom gösteren Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

Kovid-19'u etkisizleştiren antikor içerdiği bilinen ve damar içinden uygulanan "sotrovimab" oksijen desteğine ihtiyaç duymayan hastaların tedavisinde kullanılacak.

ÖLÜM RİSKİNİ DÜŞÜRDÜ

NHK, deniz aşırı klinik testlerinde ilacın, hastaneye kaldırılma ve ölüm risklerini yüzde 79 oranında düşürdüğünü aktardı.

KORONAVİRÜS ANTİKOR KOKTEYLİ KULLANILIYORDU

Japonya'da temmuz ayı sonunda Kovid-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımına onay verilmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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