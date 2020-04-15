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Koronavirüs tedavisi sonrası yüreklere dokunan anlar! 22 gün sonra eşine böyle sarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 22 gün boyunca koronavirüs tedavisi gören 50 yaşındaki Gönül Atay, tedavinin ardından alkışlarla taburcu edildi. Taburcunun ardından ilk olarak eşine sarılan Atay, gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı sürecin çok zor olduğunu söyleyen Atay, 'Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, çalışanlarımızın yardımı ile sağlığımıza kavuştuk. Herkes evde kalsın' dedi.

Ereğli ilçesinde 22 gün önce rahatsızlanan Gönül Atay ile 7 gün önce rahatsızlanan Ferda Sezgin’in (32) yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Özel hastanede tedaviye alınan Gönül Atay ve Ferda Sezgin, sağlıklarına kavuşarak bugün sağlık personellerinin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Karşısında gördüğü eşi Hamit Atay’a gözyaşları arasında sarılan Gönül Atay, duygu dolu anlar yaşadı. Doktorlar ise Gönül Atay'a sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ve 14 gün evinde karantina altında kalmasını söyledi. Zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Gönül Atay, "Çok zor bir süreçti. Doktorlarımızın hemşirelerimizin çalışanlarımızın yardımı ile sağlığımıza kavuştuk. Herkes evde kalsın" dedi.

Taburcu olmanın sevincini yaşayan Ferda Sezgin ise, "Doktorlarıma ve hemşire arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok yardımcı oldular" diye konuştu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Sarıyya Mammadova ise hastalarının taburcu olmalarından dolayı çok mutlu olduğunu, tüm hastaları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi. (DHA)

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koronavirüs sağlık koronavirüs tedavisi

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