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Koronavirüs tedavisi tamamlandıktan sonra rahatsızlanan doktor hayatını kaybetti

15.12.2020 19:33 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedavisi tamamlandıktan sonra rahatsızlanan doktor hayatını kaybetti

Isparta Şehir Hastanesi’nde koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi altına alınan ve son yapılan Covid-19 testi negatif çıkan Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül (50), tekrar rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Isparta Şehir Hastanesi’nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Serdal Gül, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tedavinin ardından son testi negatif çıkan Gül, hastaneden taburcu edildi.

Kısa bir süre sonra akciğerinden rahatsızlık geçiren Dr. Gül, 5 Aralık’ta Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Serdal Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dr. Serdal Gül’ün 3 çocuk babası olduğu ve eşinin de Isparta Şehir Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

BAŞHEKİMDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, başsağlığı mesajı yayımladı. Keskin, "Isparta Şehir Hastanemiz radyoloji hekimi Uzm. Dr. Serdal Gül'ün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi. (DHA)


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