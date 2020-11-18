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Koronavirüs tedavisinde antibiyotik uyarısı: Virüsleri değil, bakterileri öldürüyor!

18.11.2020 14:28 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedavisinde antibiyotik uyarısı: Virüsleri değil, bakterileri öldürüyor!

Antibiyotiklerin bakterilere karşı etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, Covid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının bir etkisinin olmadığını anlattı. Antibiyotiklerin özellikle enfeksiyon hastalıklarında en sık etken olarak karşılaşılan virüslere hiçbir etkisi olmadığının altını çizen Prof. Dr. Nihal Pişkin, antibiyotiklerin nezle, soğuk algınlığı grip gibi hastalıkların çözümünde de etki etmeyeceğine dikkat çekti.

Enfeksiyon hastalıklarına bakteri, virüs, parazit ve mantar gibi farklı mikroorganizmaların neden olduğunu ve sık rastlanan rahatsızlıkların başında geldiğini söyleyen Prof. Dr. Nihal Pişkin, bu hastalıkların tedavisinde mikropların üremesini durduran ya da onları öldüren antimikrobiyal ajanlar kullanıldığını dile getirdi. Pişkin, "Bunlar içerisinde antibiyotikler en sık kullanılanlarıdır ancak antibiyotikler esas olarak bakterilere karşı etkilidir. Özellikle enfeksiyon hastalıklarında en sık etken olarak karşılaşılan virüslere hiçbir etkisi yoktur. Bu bilinen gerçeğe rağmen nezle, grip gibi antibiyotik tedavisine hiç gerek olmayan hastalıklarda bile antibiyotikler ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Pişkin, bu ilaçların yaygın ve yanlış kullanımının antibiyotik direncine, yani bakterilerin antibiyotik varlığında çoğalabilmeleri ve canlılıklarını sürdürebilmeleri durumuna neden olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

'GEREKSİZ KULLANIM KADAR ERKEN BIRAKMAK DA DİRENÇ OLUŞTURUYOR'

"Uzun süredir dirençli bakterilere etkili olabilecek yeni antibiyotikler de geliştirilememiş ve dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar ciddi bir sorun haline gelmiştir. Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı dışında yanlış kullanımıyla ilgili bir diğer sorun da kullanılması gerektiği durumlarda ilacın uygun doz, şekil ve sürede kullanılmamasıdır. Çoğu hasta ilacı önerilen dozda kullanmamakta veya daha da sık olarak kendisini iyi hissettiği zaman tedavisini hekimin belirttiği süreden önce sonlandırmaktadır ki bu tip uygunsuz kullanımlar da antibiyotik direncine katkı sağlamaktadır."

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'YAKIN ÖNERİSİ İLE ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN'

Türkiye'de antibiyotiklerin en çok kullanılan ilaçlar içerisinde ilk sırada yer aldığını vurgulayan Pişkin, gereksiz antibiyotik kullanımından ve uygulamadaki yanlışlardan kaçınmak yoluyla direnç gelişmesinin önüne geçmenin mümkün olduğunu aktardı.

Pişkin, bu konuda herkese sorumluluk düştüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bir hekim tarafından reçete edilmedikçe, kendi kendine ya da yakınlarımızın önerisiyle antibiyotik kullanılmamalıdır. Bir hekim tarafından önerildiğinde de antibiyotikler mutlaka önerilen doz, şekil ve sürede kullanılmalıdır. Antibiyotiklerin nezle, soğuk algınlığı, grip ve güncel sorunumuz olan Kovid-19 hastalığı gibi virüslerin neden olduğu hastalıklarda etkili olmadığı unutulmamalıdır. Antibiyotiklerin ağrı kesici ve ateş düşürücü etkilerinin olmadığı da dikkate alınmalıdır."

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