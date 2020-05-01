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Koronavirüs tedavisinde kullanılan helmet maske üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, koronavirüs tedavisinde solunum sorunu yaşayan hastaların iyileşmesini hızlandırmak ve tedavilerini kolaylaştırmak için kullanılan helmet maskeleri üretildi. Maske, koronavirüs hastalarının yoğun bakıma girmesini önlemede önemli katkı sağlayacak.

Koronavirüs tedavisinde kullanılan helmet maske üretildi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüs hastalarının tedavisi sürecini kolaylaştıran, bulunmasında zorluk yaşanan helmet maske üretimini sağladı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının yoğun çabası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle üretilen maske, koronavirüs hastalarının yoğun bakıma girmesini önlemede önemli katkı sağlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğü çalışanları, 3D yazıcılarla helmet maskenin bağlantı aparatlarını kısa sürede üreterek, sürece önemli katkı sağladı. Helmet maskelerin diğer kısımları ise yerel firmalar tarafından ücretsiz olarak imal edildi.

TEDAVİDE BÜYÜK FAYDA SAĞLIYOR

Helmet maske üretim fikrinin ihtiyaç kaynaklı olarak ortaya çıktığını belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, "Bazı koronavirüs hastalarında akciğerde oluşan stres nedeniyle hava alımı yeterli seviye ve basınçta oluşmuyor. Ürettiğimiz bu ürün, oksijenlenmiş havanın hastaya uygun basınçla verilmesine olanak sağlıyor. Bu da bizlere yoğun bakım ihtiyacı gerekebilecek hastaların tedavileri açısından büyük faydalar sağlıyor. Gerçekleştirdiğimiz değerlendirme ve teknik çalışmalar sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve iş adamlarımızın desteği ile hastalara büyük fayda sağlayacak olan maskenin üretimi, müdürlüğümüz, biyomedikal mühendislerimiz ve birim çalışanlarının yoğun çabası sayesinde üretildi. Üretimde Kocaeli ve Sakarya bölgesi sanayi çalışanları ile Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Laboratuvarı ve Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğü çalışanlarının bizlere önemli destekleri oldu” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR AVANTAJ

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Biyomedikal Yüksek Mühendisi Yasin İlhan ise, “8 kişilik bir ekiple 15 günde üretilen maskenin üst kısmı PVC malzemeden, boynu saran kısmı ise poliüretan malzemeden yapıldı. Cihaz yoğun bakım ihtiyacı gereken hastaların ilaç alması ve aspire edilmesini kolaylaştıran sızdırmazlık özelliğine de sahip. Takılan filtre sayesinde, hastanın dış ortama bulaş riski de engellenmiş oluyor ve bu da sağlık çalışanlarına önemli avantaj sağlıyor. Bütün hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

(DHA)

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