Koronavirüs tedavisinde kullanılan helmet maske üretildi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüs hastalarının tedavisi sürecini kolaylaştıran, bulunmasında zorluk yaşanan helmet maske üretimini sağladı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının yoğun çabası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle üretilen maske, koronavirüs hastalarının yoğun bakıma girmesini önlemede önemli katkı sağlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğü çalışanları, 3D yazıcılarla helmet maskenin bağlantı aparatlarını kısa sürede üreterek, sürece önemli katkı sağladı. Helmet maskelerin diğer kısımları ise yerel firmalar tarafından ücretsiz olarak imal edildi.

TEDAVİDE BÜYÜK FAYDA SAĞLIYOR

Helmet maske üretim fikrinin ihtiyaç kaynaklı olarak ortaya çıktığını belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, "Bazı koronavirüs hastalarında akciğerde oluşan stres nedeniyle hava alımı yeterli seviye ve basınçta oluşmuyor. Ürettiğimiz bu ürün, oksijenlenmiş havanın hastaya uygun basınçla verilmesine olanak sağlıyor. Bu da bizlere yoğun bakım ihtiyacı gerekebilecek hastaların tedavileri açısından büyük faydalar sağlıyor. Gerçekleştirdiğimiz değerlendirme ve teknik çalışmalar sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve iş adamlarımızın desteği ile hastalara büyük fayda sağlayacak olan maskenin üretimi, müdürlüğümüz, biyomedikal mühendislerimiz ve birim çalışanlarının yoğun çabası sayesinde üretildi. Üretimde Kocaeli ve Sakarya bölgesi sanayi çalışanları ile Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Laboratuvarı ve Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğü çalışanlarının bizlere önemli destekleri oldu” dedi.