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Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç 'kelebek hastası' çocuklarda da kullanılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.07.2020 11:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın kelebek hastası çocuklarda da kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, lupus tedavisinin temelini oluşturan hidroksiklorokinin koronavirüs hastaları için de çözüm olduğuna değindi.

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç 'kelebek hastası' çocuklarda da kullanılıyor

Koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokinin ile ilgili bilgi veren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Lupusta temel tedavi olarak biz yıllardır güvenle hidroksiklorokin kullanıyorduk. Bu çocuklarda da yine hidroksiklorokin tedavisini hiç kesmeden koronavirüs pandemisi sırasında tedavi ettik. Lupuslu hastalarımız içinde ailesinde koronavirüs olan çocuklarımız aktif koronavirüs bulgusu geliştirmedi" dedi.

"LUPUSTA TEMEL TEDAVİ OLARAK HİDROKSİKLOROKİN KULLANIYORUZ"

Sıtma tedavisinde kullanılan 'hidroksiklorokin', tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedavisinde de kullanıldı. İlacın halk arasında 'kelebek' rahatsızlığı olarak bilinen 'Sistemik Lupus Eritematozus' tedavisinde kullanıldığını söyleyen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Koronavirüs salgınında kullanılan en ciddi ilaç hidroksiklorokin. Aslında hidroksiklorokin anti romatizmal ilaç olarak bizim yıllardır güvenle kullandığımız bir ajan. Sıtma ilacı denildi ama, romatizmada ve lupusda da çok ayrıntılı olarak kullanılıyor. Lupus, otoimmün hastalıktır. Vücut kendi hücrelerine karşı antikor geliştirir. Lupus hastalarında beyin, böbrek, akciğer, kalp, cilt gibi çeşitli organ tutulumları olabiliyor. Tutulumlarla birlikte olduğu zaman Lupusta temel tedavi olarak hidroksiklorokin kullanıyoruz" dedi.
Lupus tedavisinde hidroksiklorokini güvenle kullandıklarını belirten Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Bu çocuklarda da yine hidroksiklorokin tedavisini hiç kesmeden koronavirüs pandemisi sırasında tedavi ettik. Lupuslu hastalarımız içinde ailesinde koronavirüs olan çocuklarımız aktif koronavirüs bulgusu geliştirmedi. Ailede bulaş olmasına rağmen aktif klinik bulgu geliştirmediler" diye konuştu.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 30 ÇOCUĞUN HEPSİ İYİLEŞTİ

Öte yandan kronik romatizmal hastalığı olan çocuk hastalarda koronavirüsün fazladan bir etkisinin olmadığını gözlemlediklerini ifade eden Prof. Dr. Kasapçopur, "Güncel olarak izlediğimiz 6 bin hastamız var. Bu hastalarımızla koronavirüs salgının çıktığı andan itibaren hep iletişimdeydik. İki ana çalışma yürüttük. Yineleyen ateşli hastalıklarda yaptık. Bir de kronik romatizmal hastalığı olan grup çocuklarda yaptık. Baktığımızda hastalık bulaşı olan ya da aktif hastalık bulguları olan 30'a yakın hastamız oldu. Bu 30 hastamızı izlediğimizde hepsi tedaviye iyi yanıt verdiler. Tedaviyle birlikte kalıcı bir süreci olmadan, kalıcı bir sıkıntı olmadan hepsi de toparladılar ve sağlıklarına kavuştular" dedi.

"AİLELERİ DAHA DİKKATLİ İLAÇ KULLANIYORLAR"

Ailesindeki herkeste koronavirüs olmasına rağmen pozitiflik saptayamadıkları bir çocuk hastalarının olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kasapçopur, "Çok ciddi romatizmal hastalığı olan bir çocuğumuz vardı. Koronavirüsten annesi, babası, abisi, babaannesi etkilendi. Aktif romatizmal hastalığı vardı, aktif olarak tedavi oluyordu. Hiçbir şekilde pozitifleşme olmadı. Klinik bulgu da geliştirmedi. Aile içi bulaşla çok sık karşılaştık. Aile içi bulaş olan çocuklarda da böyle bir veriyle karşılaşmadık. Bunun nedeni, kronik romatizmal rahatsızlığı olan çocuklardın aileleri daha dikkatli ilaç kullanıyorlardı. Bu çocuklar daha sık enfeksiyon geçirdiği için diğer enfeksiyonlara karşı belki dirençli hale geliyorlar. Bizim arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz başka bir görüş de kullanılmış olduğumuz ilaçlar, bu çocukları var olan koronavirüs enfeksiyonuna karşı da daha dirençli hale getirebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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