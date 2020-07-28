Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç 'kelebek hastası' çocuklarda da kullanılıyor

Koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokinin ile ilgili bilgi veren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Lupusta temel tedavi olarak biz yıllardır güvenle hidroksiklorokin kullanıyorduk. Bu çocuklarda da yine hidroksiklorokin tedavisini hiç kesmeden koronavirüs pandemisi sırasında tedavi ettik. Lupuslu hastalarımız içinde ailesinde koronavirüs olan çocuklarımız aktif koronavirüs bulgusu geliştirmedi" dedi.

"LUPUSTA TEMEL TEDAVİ OLARAK HİDROKSİKLOROKİN KULLANIYORUZ"

Sıtma tedavisinde kullanılan 'hidroksiklorokin', tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedavisinde de kullanıldı. İlacın halk arasında 'kelebek' rahatsızlığı olarak bilinen 'Sistemik Lupus Eritematozus' tedavisinde kullanıldığını söyleyen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Koronavirüs salgınında kullanılan en ciddi ilaç hidroksiklorokin. Aslında hidroksiklorokin anti romatizmal ilaç olarak bizim yıllardır güvenle kullandığımız bir ajan. Sıtma ilacı denildi ama, romatizmada ve lupusda da çok ayrıntılı olarak kullanılıyor. Lupus, otoimmün hastalıktır. Vücut kendi hücrelerine karşı antikor geliştirir. Lupus hastalarında beyin, böbrek, akciğer, kalp, cilt gibi çeşitli organ tutulumları olabiliyor. Tutulumlarla birlikte olduğu zaman Lupusta temel tedavi olarak hidroksiklorokin kullanıyoruz" dedi.

Lupus tedavisinde hidroksiklorokini güvenle kullandıklarını belirten Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Bu çocuklarda da yine hidroksiklorokin tedavisini hiç kesmeden koronavirüs pandemisi sırasında tedavi ettik. Lupuslu hastalarımız içinde ailesinde koronavirüs olan çocuklarımız aktif koronavirüs bulgusu geliştirmedi. Ailede bulaş olmasına rağmen aktif klinik bulgu geliştirmediler" diye konuştu.