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Koronavirüs tedavisinde pelin otu umudu! Kaynatılarak tüketildiğinde...

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Koronavirüs binlerce insanın ölümüne neden olmaya devam ederken dünyayı tehdit eden hastalıktan kurtulmak için sürdürülen arayışlar da tüm hızıyla devam ediyor. Konuyla ilgili üzerinde durulan son araştırma ise peygamber süpürgesi olarak bilinen pelin otu ile ilgili oldu. Aksaray’ın Eskil ilçesinde yetiştirilen 'pelin otu' yani Artemisia annua bitkisinin koronavirüs aşısında da kullanımının önerildiği öğrenildi.

Koronavirüs tedavisinde pelin otu umudu! Kaynatılarak tüketildiğinde...

Ana vatanı Asya ile Kuzey Amerika olan ve Türkiye’de de Kaz Dağları’nda doğal olarak yetişen Artemisa annua bitkisi, şimdi de Aksaray’ın Eskil ilçesinde bir kadın çiftçi tarafından ekilerek yetiştirildi. İlçesinde tarım ile uğraşan Havva İnanç (42), bitkinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirterek, koronavirüs aşısında da bu bitkinin kullanılmasının önerildiğini kaydetti.

KAYNATILARAK İÇİLİYOR

Kadın çiftçi Havva İnanç, 2020 yılında çok zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Ben bu zamana kadar, birçok tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini yaptım. Bu bitkilerden birisi de pelin otu, peygamber süpürgesi otudur. Bilindiği üzere, şu an dünyada birçok bilim insanı bu bitki üzerine araştırma yapıyor ve bu bitkinin Covid-19 tedavisinde kullanıldığını ifade ediyor. Okulların başladığı bu dönemde, bu bitkinin suyu kaynatılarak takviye tedavi olarak çocuklara veriliyor. İnternette yaptığım araştırmalarda da Covid-19 aşısında da bu bitkinin kullanılması öneriliyor. Ben de arazimin iki yerinde bu bitkinin deneme ekimini yaptım. İkisinde de çok güzel verim aldım. İnşallah seneye daha geniş bir şekilde bunun tarımını yapacağım. Otun o kadar güzel kokusu var ki, içine çektiğinde insanın göğsü rahatlıyor ve ferahlıyor. Ben bu otun endüstriyel tarımda yaygınlaşması taraftarıyım. Yaptığım araştırmalarda akciğerde bir numaralı etkisi var. Kendimiz de kullanıyoruz” dedi.

SITMA TEDAVİSİNDE KULLANILMIŞ

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da bir seminerinde pelin otu, peygamber süpürgesi otunun, eski Çin kaynaklarında sıtma tedavisinde verimli olarak kullanıldığını ifade ediyor.
(İHA)

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