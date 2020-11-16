HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs tedavisinde siyah bal uyarısı! 'Ancak laboratuvarda anlaşılır'

Koronavirüs tedavisinde siyah bal uyarısı! 'Ancak laboratuvarda anlaşılır'

16.11.2020 09:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs tedavisinde siyah bal uyarısı! 'Ancak laboratuvarda anlaşılır'

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Kazdağları'nda koronavirüsle mücadelede etkili olduğu bilinen siyah bal üretimi yağan İsmail Pehlivan, siyah balın bağışıklığı güçlendirdiğine dikkat çekerek koronavirüs tedavisi ve koronavirüsten korunma noktasında siyah bal tüketiminin büyük önem taşıdığını söyledi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kazdağları’nın kuzey yamacında bulunan Yeşilköy’de, 10 yıl önce 2 kovanla hobi olarak başladığı aracılığı geliştirerek gelir kapısı haline getiren Halil Yıldız’ın ürettiği siyah ballar büyük ilgi görüyor. Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını devam ederken, kış aylarının gelmesiyle birlikte insanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyor. Yalnızca, Kazdağları’nın kuzey yamaçlarında kestane ve meşe ağaçlarının bulunduğu bölgelere konulan arılarca üretilen siyah ballar birçok konuda şifa deposu olarak biliniyor.

'ANALİZLERDE EN YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇEREN BAL OLDUĞU İSPATLANDI'

16

Balın renginin siyah olması nedeniyle ilk zamanlarda ilgi görmediğini ancak yapılan analizlerde en yüksek antioksidan içeren bal olduğunun ispatlandığını belirten üretici Halil Yıldız, “Arıcılığa bundan yaklaşık 10 yıl önce, 2 kovanla hobi olarak başladım. Daha sonra biraz çoğaldı ve çoğaldıkça pazar aramaya başladık. Balımız siyah diye çok rağbet görmüyordu, sonra balın Amerika’da analizlerini yaptırdık. Her yıl analiz yaptırıyorum. Yapılan analizlerde en yüksek antioksidan içeren bal olduğu ispatlandı. Bundan sonra biz daha iyi pazar bulmak için balımızı internet üzerinden satmaya başladık. Tabii bu arada arılarımızı da iyice çoğalttık. Ayrıca; polifloralı çiçek balı, polen ve propolis üretiyorum. Arılarımızı koyduğumuz yerde, kestane ve meşe ağaçlarıyla beraber karıştırıldığı için polifloral değeri de yüksek çıkıyor” dedi.

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE TAKVİYE EDİCİ GIDADIR'

15

Üretilen siyah bal, polen ve propolislerin korona virüs ile mücadelede takviye edici bir gıda olduğunu kaydeden Yıldız, “Bu ürünler, korona virüs ile ilgili mutlaka takviye edici bir gıdadır. Siyah balımızı 150 liraya gönderiyorum şu anda, geçen yıl da bu fiyattan satıyordum. Korona virüs var diye fırsatçılık yapmak istemedik, özellikle bu yıl da fiyatları aynı tuttuk” diye konuştu.

Uzmanlardan koronavirüs uyarısı: Kalp hastalıklarını tetikleyebiliyorUzmanlardan koronavirüs uyarısı: Kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor

'GERÇEK VE SAHTE BAL ANCAK LABORATUVARLARDA ANLAŞILIR'

14

Piyasada satılan balların gerçek ya da sahte olduğunu anlamak için laboratuvar ortamlarında analiz yaptırılması gerektiğini söyleyen Yıldız, “Gerçek ve sahte bal asla kişilerin elinde tespit edilemez. Gıda laboratuvarlarında tespit edilebiliyor. Müşteriler, bu işte güvenerek alım yapıyor. İlk aldıklarında memnun kalınca devamlı sipariş veriyorlar. Zaten bu kalitesinin ispatı oluyor. Basit tesislerle, anlaşılabilir bir şey değildir baldaki sahtekarlık” şeklinde konuştu.

'SİYAH BAL, BAYRAMİç İLE ÇAN SINIRLARI ARASINDA ÜRETİLİYOR'

13

Siyah balın sadece Bayramiç ile Çan ilçeleri arasında üretilebildiğini de sözlerine ekleyen Yıldız, “Bu siyah bal, yalnızca Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi ile Çan ilçesi sınırları arasında üretilebilen bir baldır. Yani her siyah bal, bizim Bayramiç’te üretilmiş siyah baldan değildir. Özellikle ziraat odası başkanımızdan da bu bal için coğrafi işaret almasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

'COVİD-19'A KARŞI SAĞLIK AÇISINDAN BAL TÜKETMEK GEREKİR'

12

Son zamanlarda artış gösteren Covid-19’a karşı sağlık anlamında bal tüketilmesi çağrısı yapan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ise, “Kazdağları’nın Kuzey yamaçlarında Yeşilköy ile Karaköy arasında bir alandayız. Bu alanda bulunmamızın nedeni ise organik ballarımız. Biliyorsunuz bal, insan vücudu ve sağlığı için çok önemli. Covid-19’un olduğu günlerde sağlık açısından bal tüketmek gerekmektedir. Balın nelere faydası var; B1, B2, B3, B5 ve B6 vitaminleri bulunmaktadır. Şeker yerine tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterole iyi gelir, beyin hücrelerinin gelişmesinde faydalı olur” dedi.

'COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK'

9

Siyah balın coğrafi işaret tescili için çalışmalara da başladıklarını söyleyen Pehlivan, “Siyah bal, kestane ve meşe ağaçlarının bulunduğu alanda arıların otlamasıyla, flora dengesini kurmasıyla elde edilmektedir. Bayramiç’te bal üzerine coğrafi işaret çalışmalarına başladık, bunu da her geçen gün arttırmaktayız. Biz bütün Covid-19 hastalarına ve hasta olmayan tüm tüketicilere şunu öneririz: Kazdağları’nda yetişen bu siyah balı tüketmelerini öneriyoruz. Başka yerlerde kestane balı diye satılan balların kestane ile ilgisi yoktur. Biz kestane ve meşe karışımında oluşan bala siyah bal diyoruz. Bu da Kazdağları’nda olmasından dolayı siyah bal adını alıyor” diye konuştu.

8

7

6

5

4

2

1

İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Yanlış kişiye çattılar! Dükkana giren hırsızlar şoka uğradıYanlış kişiye çattılar! Dükkana giren hırsızlar şoka uğradı
Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Bursa'da ilginç olay! Çiftçinin fotoğrafını paylaştığı taş gündem oldu

Çiftçinin fotoğrafını paylaştığı taş gündem oldu

Mudanya'da tedirgin eden manzara! Sürü halinde görüldüler

Kent merkezinde tedirgin eden manzara!

Siyanür nedir? Siyanür nelerde bulunur?

Siyanür zehirlenmesinden kurtulmak mümkün mü?

Şans Topu sonuçları belli oldu! Şans Topu sonuç sorgulama nasıl yapılır? Şans Topu sonuçları 15 Kasım 2020!

Kazandıran numaralar belli oldu!

Bağcılar'da dehşet! Minibüs şoförlerinin 'erken geldin' kavgası kanlı bitti

Minibüs şoförlerinin 'erken geldin' kavgası kanlı bitti

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı

Yanlış kişiye çattılar! Dükkana giren hırsızlar şoka uğradı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.