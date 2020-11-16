Koronavirüs tedavisinde siyah bal uyarısı! 'Ancak laboratuvarda anlaşılır'

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kazdağları’nın kuzey yamacında bulunan Yeşilköy’de, 10 yıl önce 2 kovanla hobi olarak başladığı aracılığı geliştirerek gelir kapısı haline getiren Halil Yıldız’ın ürettiği siyah ballar büyük ilgi görüyor. Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını devam ederken, kış aylarının gelmesiyle birlikte insanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyor. Yalnızca, Kazdağları’nın kuzey yamaçlarında kestane ve meşe ağaçlarının bulunduğu bölgelere konulan arılarca üretilen siyah ballar birçok konuda şifa deposu olarak biliniyor. 'ANALİZLERDE EN YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇEREN BAL OLDUĞU İSPATLANDI' Balın renginin siyah olması nedeniyle ilk zamanlarda ilgi görmediğini ancak yapılan analizlerde en yüksek antioksidan içeren bal olduğunun ispatlandığını belirten üretici Halil Yıldız, “Arıcılığa bundan yaklaşık 10 yıl önce, 2 kovanla hobi olarak başladım. Daha sonra biraz çoğaldı ve çoğaldıkça pazar aramaya başladık. Balımız siyah diye çok rağbet görmüyordu, sonra balın Amerika’da analizlerini yaptırdık. Her yıl analiz yaptırıyorum. Yapılan analizlerde en yüksek antioksidan içeren bal olduğu ispatlandı. Bundan sonra biz daha iyi pazar bulmak için balımızı internet üzerinden satmaya başladık. Tabii bu arada arılarımızı da iyice çoğalttık. Ayrıca; polifloralı çiçek balı, polen ve propolis üretiyorum. Arılarımızı koyduğumuz yerde, kestane ve meşe ağaçlarıyla beraber karıştırıldığı için polifloral değeri de yüksek çıkıyor” dedi.

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE TAKVİYE EDİCİ GIDADIR' Üretilen siyah bal, polen ve propolislerin korona virüs ile mücadelede takviye edici bir gıda olduğunu kaydeden Yıldız, “Bu ürünler, korona virüs ile ilgili mutlaka takviye edici bir gıdadır. Siyah balımızı 150 liraya gönderiyorum şu anda, geçen yıl da bu fiyattan satıyordum. Korona virüs var diye fırsatçılık yapmak istemedik, özellikle bu yıl da fiyatları aynı tuttuk” diye konuştu. Uzmanlardan koronavirüs uyarısı: Kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor 'GERÇEK VE SAHTE BAL ANCAK LABORATUVARLARDA ANLAŞILIR' Piyasada satılan balların gerçek ya da sahte olduğunu anlamak için laboratuvar ortamlarında analiz yaptırılması gerektiğini söyleyen Yıldız, “Gerçek ve sahte bal asla kişilerin elinde tespit edilemez. Gıda laboratuvarlarında tespit edilebiliyor. Müşteriler, bu işte güvenerek alım yapıyor. İlk aldıklarında memnun kalınca devamlı sipariş veriyorlar. Zaten bu kalitesinin ispatı oluyor. Basit tesislerle, anlaşılabilir bir şey değildir baldaki sahtekarlık” şeklinde konuştu. 'SİYAH BAL, BAYRAMİç İLE ÇAN SINIRLARI ARASINDA ÜRETİLİYOR' Siyah balın sadece Bayramiç ile Çan ilçeleri arasında üretilebildiğini de sözlerine ekleyen Yıldız, “Bu siyah bal, yalnızca Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi ile Çan ilçesi sınırları arasında üretilebilen bir baldır. Yani her siyah bal, bizim Bayramiç’te üretilmiş siyah baldan değildir. Özellikle ziraat odası başkanımızdan da bu bal için coğrafi işaret almasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.