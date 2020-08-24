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Koronavirüs tedavisinde sürpriz ilaç: Ölüm riskini düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 18:52 | Son Güncelleme

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun hafif geçmesini sağladığı ve hayatta kalma oranını artırdığı saptandı.

Koronavirüs tedavisinde sürpriz ilaç: Ölüm riskini düşürdü

Medicalpress'in haberine göre, İngiltere'de East Anglia Üniversitesinin yürüttüğü araştırma çerçevesinde, kan basıncını düşüren bir ilaç sınıfı ile Kovid-19 arasındaki ilişkiyi inceleyen ve 28 bin hastayı kapsayan 19 çalışmanın bulguları değerlendirildi.

AĞIR GEÇİRME VE ÖLÜM RİSKİNİ DÜŞÜRDÜ

Uzmanlar, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEi) ya da anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) kullanan kişilerde Kovid-19'un ağır geçme ve virüsten ölme riskinin düştüğünü gözlemledi.

Üniversitenin Norwich Tıp Okulundan Dr. Vassilios Vassiliou, "Kardiyovasküler rahatsızlıkları bulunan hastaların, özellikle Kovid-19 enfeksiyonunu ağır geçirme riski altında olduğunu biliyoruz ancak salgının başında yüksek tansiyon için kullanılan bazı ilaçların Kovid-19 hastalarında daha kötü sonuçlarla bağlantılı olabileceği yönünde endişeler mevcuttu. Bu ilaçların, Kovid-19'lu kişiler üzerindeki etkisini keşfetmek istedik." dedi.

Vassiliou, çalışmada ACEi/ARB ilaçlarını alan Kovid-19'lu yüksek tansiyon hastalarının, bu ilaçları almayanlarla kıyaslandığında kritik veya ölümcül bir sonuçla karşılaşma olasılıklarının daha düşük olduğunu saptadıklarını ifade etti.

Araştırmaya Norfolk ve Norwich Üniversite Hastanesinin de destek verdiği kaydedildi.

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