Koronavirüs tedbir ve kararlarına uymayanlar hapis cezası alabilir

Gürbüz, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce çok aşina olunmayan bazı kavramların sık sık ön plana çıktığını, bunların başında da "karantina" kavramının geldiğini söyledi.

Karantinanın özellikle bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için başvurulan etkin bir tedbir olduğunu, vatandaşların bunun önemi konusunda aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Gürbüz, Türkiye'de bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusundaki düzenlemelerin Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer aldığını bildirdi.

Bu kanun maddelerinde bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan veya şüphe duyulan kişilerin yetkili makamlara haber verilmesinin zorunlu olduğunu anlatan Gürbüz, devamında ise bildirim zorunluluğu olan kimselerin, bildirimlerin nasıl ve hangi hallerde yapılacağı ve alınacak tedbirlere ilişkin hususların düzenlendiğini dile getirdi.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİN FARKINDA OLMALI"

Gürbüz, bulaşıcı hastalıkların çıkması halinde yetkili makamlarca uygulanacak olan karantina dahil, alınacak her türlü tedbire uyulması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: