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Koronavirüs tedbirleri güncellendi! Cezaevlerinde açık görüş, 1 Aralık'ta yeniden başlıyor

29.11.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Covid-19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle açık görüş başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri güncellendi! Cezaevlerinde açık görüş, 1 Aralık'ta yeniden başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Covid-19 salgını nedeniyle cezaevinde ara verilen açık görüşlerin 1 Aralık'tan itibaren başlayacağını kamuoyuna duyurmuştu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun 24 Kasım'da aldığı yeni kararlar doğrultusunda Covid-19 tedbirlerini yeniden değerlendirdi. 1 Aralık itibariyle açık görüşlerin başlaması kararı alınırken, görüşme koşulları da belirlendi.

Açık görüşlerde ceza infaz kurumlarına HES kodunda riskli görünenler alınmayacak. Görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunluluğunun yanı sıra, yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak. Ayrıca açık görüş süresi 30 dakika ile sınırlı olacak.

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HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU, BİRİ ÇOCUK 3 ZİYARETÇİ İLE GÖRÜŞEBİLECEK

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların açık görüşünün en fazla yetişkin iki yakını ve ek olarak çocukları ile yapılmasına izin verilecek. Yenilenen Covid 19 tedbirleri kapsamında görüş yapacak tutuklu ve hükümlü ile görüşe gelecek yakınlarının belirlenen kurallara uyması kaydıyla görüşe izin verilecek. Görüş için belirlenen kurallar şu şekilde:

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GÖREVLİLER KORUYUCU EKİPMAN KULLANACAK

Alınan karar kapsamında ayrıca ziyaretçi giriş kapısında üst araması yapan görevli personel, önlük, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman kullanması, görüş alanına getirilen hükümlü ve tutuklulara refakat eden personelin de aynı koruyucu ekipmanı kullanması sağlanacak. Görüş alanlarının temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırılması hususuna dikkat edilecek. Belirtilen tedbirlerin eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, yeterli kadar personel bulundurulacak.

(İHA)

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cezaevi Adalet Bakanlığı Sağlık Bakanlığı
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