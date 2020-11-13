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Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp yangını izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 02:12 | Son Güncelleme

Adana’da müstakile evin odunluğunda çıkan yangında bir kadın hafif şekilde dumandan etkilendi.

Adana’da müstakile evin odunluğunda çıkan yangında bir kadın hafif şekilde dumandan etkilendi. Mahallede bulunan çocuk ve yetişkinler koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yangın yerini merakla izledi.
Yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi 2908 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evin odunluğunda yangın çıktığı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. İsmi öğrenilemeyen bir kadın ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadına ambulansta oksijen verildi.
Mahallede bulunan çocuk ve yetişkinler koronavirüs tedbirlerine uymayarak merakla yangını izlemesi dikkat çekti.

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