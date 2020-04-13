Koronavirüs tehdidi! Epilepsi hastaları da risk grubunda mı?

Covid-19 salgınının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde epilepsi hastalarına uyarılarda bulunan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Dr. Celal Şalçini, “Yeni koronavirüs enfeksiyonu geçirenlerin büyük bir çoğunluğu şikayet oluşturmadan veya hafif şikayetlerle geçirirken bir kısmı da hastanede bakım gerektirecek şiddette hastalanacaktır. Bu hastaların bir kısmı da epilepsi hastası olacaktır. Şu ana kadar kadar Covid-19 epilepsi ve nöbetlere bir etkisi tariflenmedi” dedi.
Epilepsi hastalarının bu dönemde dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Celal Şalçini, “Yine de epilepsi hastaları Covid-19 enfeksiyonuna bağlı genel durum bozukluğu, artmış stres, ilaçlara ulaşma zorluğu ve de özellikle epilepsi ilaçları ile Covid-19 ilaçlarının etkileşmesi nedeniyle kötüleşebilir ve nöbetleri artabilir. Böyle durumdaki hastaların nöroloji uzmanına danışılmaları gerekmektedir. Özellikle COVİD-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarla epilepsi ilaçları arasında etkileşim oluşabilmektedir. Bu etkileşim listesi Uluslararası Epilepsi Derneği (ILAE) tarafından listelenmiş olup yayınlanmıştır” diye konuştu.
Epilepsinin sebep olmaksızın veya birçok farklı sebebe bağlı olarak nöbet oluşturan bir hastalık ailesi olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Epilepsi hastalığı Covid-19 yakalanma riski oluşturmaz, Covid-19’un şiddetini de artırmaz. Epilepsi hastalığının bağışıklığı azalttığına dair bir delilimiz yoktur. Bazı dirençli epilepsi hastaları ACTH, kortizon, everolimus veya immün tedaviler almakta ve bu ilaçlar bağışıklık sistemini kötü etkilemektedir. Diğer daha sık kullanılan ilaçların böyle bir etkisi şimdiye kadar gösterilmemiştir.
Dr. Celal Şalçini, “Epilepsi nöbeti geçirmek tek başına bir Covid-19 enfeksiyonu belirteçi değildir. Fakat ateşli bir hastalık geçirirken nöbet geçirmeniz doktora başvuru sebebidir” uyarısında bulundu.
Bu dönemde epilepsi hastalarının çok gerekli olmadıkça hastaneden uzak durması gerektiğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, epilepsi hastalarının bir sorun yaşaması halinde telefon ile doktorlarına ulaşmasını ve mümkün ise uzaktan danışmasını tavsiye etti.
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