Koronavirüs tehdidi! Epilepsi hastaları da risk grubunda mı?

Covid-19 salgınının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde epilepsi hastalarına uyarılarda bulunan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

ŞU ANA KADAR BİR ETKİ TARİFLENMEDİ

Dr. Celal Şalçini, “Yeni koronavirüs enfeksiyonu geçirenlerin büyük bir çoğunluğu şikayet oluşturmadan veya hafif şikayetlerle geçirirken bir kısmı da hastanede bakım gerektirecek şiddette hastalanacaktır. Bu hastaların bir kısmı da epilepsi hastası olacaktır. Şu ana kadar kadar Covid-19 epilepsi ve nöbetlere bir etkisi tariflenmedi” dedi.

COVİD-19 İLAÇLARI VE EPİLEPSİ İLAÇLARI ETKİLEŞİM YAPABİLİR

Epilepsi hastalarının bu dönemde dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Celal Şalçini, “Yine de epilepsi hastaları Covid-19 enfeksiyonuna bağlı genel durum bozukluğu, artmış stres, ilaçlara ulaşma zorluğu ve de özellikle epilepsi ilaçları ile Covid-19 ilaçlarının etkileşmesi nedeniyle kötüleşebilir ve nöbetleri artabilir. Böyle durumdaki hastaların nöroloji uzmanına danışılmaları gerekmektedir. Özellikle COVİD-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarla epilepsi ilaçları arasında etkileşim oluşabilmektedir. Bu etkileşim listesi Uluslararası Epilepsi Derneği (ILAE) tarafından listelenmiş olup yayınlanmıştır” diye konuştu.