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Koronavirüs tehlikesi Google çalışanlarına sıçradı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.03.2020 13:49 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını Google'ın İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan Google ofisine de sıçradı. Google'ın merkezinde çalışan bir kişide Koronavirüs tespit edilince Google 8 bin çalışanını evlerine gönderdi.

Koronavirüs tehlikesi Google çalışanlarına sıçradı!

Koronavirüs salgını önce Mobil Dünya Kongresi'ni, ardından Facebook F8 konferansı'nı daha sonra da Cenevre Otomobil Fuarı'nı vurdu. Her geçen gün daha da ciddileşen salgının boyutu İrlanda'ya hatta İrlanda'daki Google ofisine kadar uzandı.

GOOGLE KORONAVİRÜS İÇİN ÖNLEM ALDI

İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan Google ofisi, geçtiğimiz günlerde Koronavirüs'ten nasibini aldı. Google'ın ofisinde çalışan bir kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hal böyle olunca Google toplamda 8 bin çalışanı bulunan ve Avrupa'nın yönetim merkezi olarak görülen ofisini çalışanlarına kapattı. Google çalışanlarından evlerinden çalışmalarını istedi.

Google Dublin

GOOGLE'DAN SÜREÇ İÇİN AÇIKLAMA

Google Dublin ofisi Google için oldukça önemli. Zira, Google'ın satış ve veri merkezlerinin kontrolü bu ofis üzerinden sağlanıyordu. Google'dan gelen açıklamaya göre evden çalışma süreci geçici bir durum. Google yaptığı açıklamada bu sürecin bir test süreci olduğunu ve büyüyen Koronavirüs riski karşısında bu yönetimin işe yarayıp yaramayacağını öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

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