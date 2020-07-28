Koronavirüs tehlikesi kentlerde daha yüksek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 27 Temmuz tarihi itibariyle dünya genelindeki koronavirüs vakaları 16 milyon 114 bin 449 ve hayatını kaybedenlerin sayısı 646 bin 641. Pandemiye karşı mücadele sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kentlerde yaşayanların daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri Salı günü yayınladığı video mesajında, tahmini olarak vakaların yüzde 90'ının şehirlerde tespit edildiğine dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının, dünya genelindeki kentleşmenin değiştirilmesi için de bir fırsat olduğunu ifade eden Guterres, "Kentleşmeyi yeniden düşünmenin ve yeniden şekillendirmenin zamanı geldi" dedi.

Sıkışık yerleşim yerlerinde risk yüksek

Guterres, şehirlerde yaşayan birçok kişinin, yoğun nüfus ve sıkışık haldeki yerleşim yerleri nedeniyle daha yüksek bir enfekte olma risli ile karşı karşıya olduğunu vurguladı. BM Genel Sekreteri, kentlilerin yüzde 24'ünün şehirlerin yoksul muhitlerinde yaşadığını ve bu bölgelerde yeterli sıhhi tesis, hastane ya da sağlık birimi bulunmadığını vurguladı.