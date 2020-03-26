Koronavirüs temizliğinde bunlara dikkat! Virüslerin ölmesi için...

Temizliği virüse karşı kalkan gibi kullanmak tamamen kişilerin elinde olan bir seçenektir. Virüsün bulaşması ilk adımda evlere çekilere önlenebilir. Sonrasında ise etkili olan diğer yöntem ise sosyal izolasyondur. Koronavirüs için alınan kişisel temizliklerin başında bol su ve sabun ile ellerin yıkanması geliyor. Su ve sabun yanında el dezenfektanları ve kolonya ile kişisel temizlik desteklenebilir.

Koronavirüs için almamız gereken bireysel önlemlerden bir tanesi de ev temizliğidir. Peki evler nasıl dezenfekte edilir? Özellikle dikkat edilmesi gereken kısımlar neresidir? İşte, Koronavirüse karşı ev temizliğine dair merak edilen bütün detaylar…

TEMİZLİK YAPILIRKEN MUTLAKA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR NELERDİR?

Koronavirüsten korunmak için özellikle günlük yaşamda sık kullandığınız yüzeyleri temizlemeniz gerekir. Günde birçok kez dokunduğunuz yüzeyleri düşünün ve her gün elinizden geldiğinde oraları temizlemeye çalışabilirsiniz:

Evin giriş kısmı, dış kapının yüzeyi ve kolları

Banyo ve tuvaletler (Lavabo, musluk, duşakabin ve küvet)

Kapı kolları

Elektrik düğmeleri

Kumandalar

Ayakkabılık, portmanto

Dolap ve çekmece kulpları

Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi düğmeleri

Cep telefonu, bilgisayar, tablet