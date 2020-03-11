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Koronavirüs’ten korunam yöntemleri nelerdir? Koronavirüs nasıl bulaşıyor, belirtileri nelerdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 09:59 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk koronavirüs tespit yapıldığını açıkladı. Peki Koronavirüs’ten nasıl korunulur? Koronavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte Koronavirüs’ten korunmak için yapabilecekleriniz...

Koronavirüs’ten korunam yöntemleri nelerdir? Koronavirüs nasıl bulaşıyor, belirtileri nelerdir?

Son haftalarda Türkiye’nin sınır komşularında görülen koronavirüs vakalarından sonra Türkiye de ilk kez bir vaka tespiti açıldı. Sağlık Bakanı Fahrattin Koca’nın açıklamasına göre Türkiye artık koronavirüs gerçeği ile yüzyüze. Peki Peki Koronavirüs’ten nasıl korunulur? Koronavirüs nasıl bulaşır? İşte Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre Koronavirüs’ten korunmak için yapabilecekleriniz...

KORONOVİRÜS’TEN NASIL KORUNULUR?

  • Grip ve nezle bulaşmasına yönelik alınan önlemler koronavirüs için de geçerlidir.
  • İnsanlarla temastan kaçınılmalı (tokalaşma, sarılma, öpüşme gibi)
  • Mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlara girilmemeli
  • Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere yani yüze dokunulmamalı
  • Ellerler sık sık temizlenmeli (20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, yoksa kolonya gibi alkollü antiseptik kullanılmalı)
  • Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı
  • Bağışıklık sistemi güçlü tutulmalı (dengeli beslenilmeli ve gıdalar iyice yıkanmalıdır.)

MASKE VE ELDİVEN TAKMAK İŞE YARAR MI?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap "Maske kullanımını sağlıklı kişilere önermiyoruz" açıklamasında bulundu. "Çünkü maske ancak hasta bir insanı bir metreden mesafede 15 dakikadan daha uzun bir süre kalırsanız sizi korur. Onun dışında ekstra bir koruyuculuğu fazladan bir koruyuculuğu yoktur. Tersine maskeyi doğru kullanmadığınızda maske bir enfeksiyon kaynağı olur. Örneğin çıkarttığınızda onu cebinize koyduğunuzda tekrar kullanmaya kalkarsanız, dış yüzeyine dokunursanız maskenin kendisi bir bulaşma kaynağı olur. Bu nedenle maskeyi sadece hastalara öneriyoruz, hastalık belirtisi gösterenlere öneriyoruz. Sağlıklı kişiler kullanmasın. Eldiven asla önermiyoruz. Eldiven sadece hastanede hastalara bakım veren sağlık çalışanlarını koruyacak bir yöntem ve doğru kullanımı da çok önemli. Normal vatandaşlarımızın gün içeresinde eldiven kullanmalarını önermiyoruz" şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Koronavirüslü hastanın öksürme veya hapşırması ile ortaya saçılan damlacıkların başka insanların ağız, burun ve gözlerine teması ile veya bu damlacıkların bulaştığı elin göz, ağız ve buruna dokundurulması ile bulaşmaktadır.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Ateş
  • Öksürük
  • Solunum sıkıntısı
  • Şiddetli vakalarda ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ VARSA NE YAPILMALIDIR?

Öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız cerrahi maske takıp en yakın salık kuruluşuna başvurun. Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maskenizi mutlaka takın.

KORONAVİRÜS TANISI NASIL KONUR?

Yeni koronavirüs’ün tespit edilmesi için moleküler testler yapılmalıdır. Olası hastadan bir örnek alınır ve laboratuvarda yapılan testler ile koronavirüs tespiti yapılıyor.

ANTİBİYOTİKLER KORONAVİRÜS’E KARŞI ETKİLİ MİDİR?

Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz. Koronavirüs için aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

BURNU TUZLU SU İLE YIKMAK İŞE YARAR MI?

Sağlık Bakanlığının açıklamasına karşı hayır, burnu tuzlu su ile yıkamanın yeni koronavirüs’e karşı bir koruma sağladığına dair bir kanıt yoktur.


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