Koronavirüs tespit edilirse hastanın naklinde kullanılacak

Türkiye’de henüz koronavirüse rastlanmadı ancak tüm tedbirler alınmaya devam ediliyor. Negatif basınçlı sedye de bu önlemlerin arasında yer alıyor.

KORONAVİRÜSLÜ HAVAYI FİLTEREDEN GEÇİRİYOR

Sağlık Bakanlığı için özel ve sınırlı sayıda üretilen negatif basınçlı sedyeler hakkında açıklamalarda bulunan Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Eren Usul, “Türkiye’de koronavirüsü tanısı almış hasta bulunmamaktadır. Olur da herhangi bir hastamız koronavirüs tanısı alırsa, umut etmiyoruz öyle bir şey olmasın fakat o hastanın herhangi bir merkeze nakli gerekebilir. Bulunduğu merkezden bir merkeze transferinin gerçekleşmesi gerekebilir. O esnada kullanacağımız sedyeler bu sedyelerimiz. Bu sedyeler negatif basınçlı sedyelerdir. Negatif basınçlı sedyeler tamamen dış ortamdan izoleler. En önemli özelliği dışarıdan aldıkları temiz havayı hastamızla buluşturuyorlar, daha sonradan hastamızdan çıkan enfekte havayı filtreden temizleyerek dışarı veriyorlar. Sedyemizin etrafında kolları mevcut, bunlarla hastaya müdahale ediyoruz. Hastamızın transferi esnasında herhangi bir müdahaleye ihtiyaç olursa dört bir tarafı çevrili, ön ve arkasında bu kollar yardımıyla da transfer esnasında gereken müdahaleleri hastalarımıza yapmış oluyoruz. Sedyelerimizi koronavirüs veya başka bir virüse bağlı enfekte olan hastalarımızın transferinde kullanıyoruz“ dedi.