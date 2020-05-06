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Koronavirüs test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 13:18 | Son Güncelleme

Malatya’da koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle hastaneye başvuran kişi, sonucun çıkmasını beklemeden hastaneden kaçtı. Polisi de alarma geçiren hasta, evinde bulunarak sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

Battalgazi ilçesin bağlı Beylerbaşı Mahallesi’nde yaşayan 41 yaşındaki A.K., yüksek ateş, öksürük gibi koronavirüs semptomları nedeniyle sabah saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada koronavirüs testi yapılan hasta, iddiaya göre bir yolunu bulup hastaneden kaçtı. Durumu fark eden sağlık ekipleri hemen polise haber verdi.

Polis ekipleri şahsın evde olduğunu belirleyince, özel korunaklı sağlık görevlileri şahsı ve eşini evden alarak ambulansla yeniden hastaneye götürerek gözetim altına aldı. Şahsın korkarak hastaneden kaçtığı belirtilirken, koronavirüs testinin sonucunun henüz belli olmadığı öğrenildi.

(İHA)

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