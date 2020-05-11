HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı

Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 18:39 | Son Güncelleme

Burdur'da iş başı yapacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlara koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı. Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde testi pozitif çıkan bir berber karantinaya alındı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı

Koronavirüs salgın hastalık tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün yeniden iş başı yaptı. Burdur Valiliği bu konuda bir ilki uygulayarak, kent genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlara Covid-19 testi yapılmasına karar verdi. Sonuçları negatif çıkanlara iş yerlerini açma izni verildi. Sonuçları henüz tamamlanmamış olanların ise sonuçları negatif gelmesi halinde iş yerlerini açmalarına izin verileceği belirtildi.

BERBERİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Burdur Valiliği'nin uyguladığı tedbir kapsamında Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde bir berbere de koronavirüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan berber karantinaya alınırken, beldede kendisiyle temas edenlere de test yapılacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü! Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü!
İBB Meclisi olağanüstü toplandıİBB Meclisi olağanüstü toplandı
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İkiz babası olan Sinan Özen'dan endişelendiren haber

İkiz babası olan Sinan Özen'dan endişelendiren haber

Berbere gitti ama tıraş olmadı! Sebebi ise...

Berbere gitti ama tıraş olmadı! Sebebi ise...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Diğer Haberler
CHP'den koronavirüs salgını anketi! Kılıçdaroğlu'na sunuldu

İşte son anket sonuçları! CHP yaptı, Kılıçdaroğlu'na sunuldu

Van'da koronavirüs vakaları arttı! Emniyet harekete geçti

Van'da koronavirüs vakaları arttı! Emniyet harekete geçti

İBB Meclisi olağanüstü toplandı

İBB Meclisi olağanüstü toplandı

TİSKİ Genel Müdürü Ali Teketaş'a yumruklu saldırı kamerada

TİSKİ Genel Müdürü'ne yumruklu saldırı kamerada

Fotoğraflar İstanbul'dan! Otoparklar doldu, dakikalarca beklediler

Otoparklar doldu, dakikalarca beklediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Pandemi hastanesinin odaları görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! İlk kez görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.