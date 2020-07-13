HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs testi pozitif çıktı, 'geçmiş olsun'a gelen 27 kişi karantinaya alındı

Koronavirüs testi pozitif çıktı, 'geçmiş olsun'a gelen 27 kişi karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 11:57 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kalp rahatsızlığı için hastaneye götürülen S.K.'nin (71) yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon çalışmasında, S.K.'ye hastaneye gitmeden önce 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu belirlenen 27 kişi, önlem amaçlı karantinaya alındı.

Koronavirüs testi pozitif çıktı, 'geçmiş olsun'a gelen 27 kişi karantinaya alındı

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi'ne bağlı Aktaş mezrasında yaşayan S.K., evinde rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı bulunan S.K., yakındaki Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı testte S.K.'de koronavirüs tespit edildi, hastanede tedaviye alındı. Filyasyon ekibi ise yaptığı çalışmada, hastaneye götürülmeden önce S.K.'ye 27 kişinin 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğunu belirledi. İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu, bunun üzerine mezradaki 6 evde yaşayan 27 kişinin önlem amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evler ve çevresi, belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Rize’de şiddetli yağış heyelana neden olduRize’de şiddetli yağış heyelana neden oldu
Beğendik Köprüsü nerede? Türkiye'nin en yüksek köprüsüBeğendik Köprüsü nerede? Türkiye'nin en yüksek köprüsü

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a sert tepki

Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki

İŞKUR iş ilanları: 13 Temmuz İŞKUR iş ilanları

İŞKUR iş ilanları: 13 Temmuz İŞKUR iş ilanları

Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman? Halkbank personel alımı

Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman?

Rize’de şiddetli yağış heyelana neden oldu

Rize’de şiddetli yağış heyelana neden oldu

Eski eşinin mahrem videolarını paylaşan Burak Etiler için Twitter’da kampanya başlatıldı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Tarlasında Hint kenevirlerini sularken yakalandı

Tarlasında Hint kenevirlerini sularken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.