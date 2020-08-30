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Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 00:51 | Son Güncelleme

Tokat’ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrenen şahıs uygulama noktasında durdurulan aracından indirilerek sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Sivas karayolu şehir girişinde uygulama yapan polis ekipleri durdukları bir araç sürücüsüne Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

UYGULAMA NOKTASINA SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Şahsın yapılan sorgulamasında koronavirüs (Covid-19) hastası olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından uygulama noktasına sağlık ekipleri çağrıldı. C.T. isimli şahıs ise polis ekiplerine Sivas’ta test yaptırdığını ikameti olan Tokat’a gelirken yolda durumunu öğrendiğini söyledi.

Şahıs otomobilini polis noktasına park ettikten sonra ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. (İHA)

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