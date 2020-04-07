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Koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı! Çiçek ve alkışlarla taburcu edildiler

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Ordu'daki özel hastanede koronavirüs tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla ve çiçek verilerek uğurlandı.

Ordu'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 3 hasta, kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan hastalar, bugün taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin, çiçek verip, alkışlarla uğurladığı 3 hasta, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak.

Hastanenin yönetim kurulu başkanı İdris Altınel, 3 hastalarını sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastaneden taburcu etmiş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyerek, "Bu vesile ile bu zorlu süreci en iyi şekilde, fedakarlık ve özveri ile gecesini gündüzüne katarak yöneten saygıdeğer hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. (DHA)

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