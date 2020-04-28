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  4. Koronavirüs testlerinde kullanılıyor! Negatif basınçlı kabin ilk kez görüntülendi

Koronavirüs testlerinde kullanılıyor! Negatif basınçlı kabin ilk kez görüntülendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.04.2020 11:40 | Son Güncelleme

Günde ortalama 500'ün üzerinde yapılan koronavirüs testlerinin nasıl yapıldığı görüntülendi. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki koronavirüs testlerinin yapım aşaması ile ilgili aktarılan görüntülerde vatandaşların önce Müşahede Merkezi'ne gönderildiği orada da negatif basınçlı kabine alındığı görüldü. Kabinde hastaların burnundan ve ağzından numuneler alındı. Mikrobiyoloji Laboratuvarına götürülen örneklerin, saatler içerisinde yerli test kitleri sayesinde sonuçları belli oluyor.

Virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları gerek PCR numuneleri alınırken, gerekse laboratuvarda örnekleri sonuçlar için hazırlarken büyük bir özveriyle çalışıyor. Ayrıca, örneklerin hazırlandığı Mikrobiyoloji Laboratuvarında özel tulumlar, eldiven ve siperlikli maskenin yanı sıra özel koruyucu önlükler ve gözlükler de kullanıyor.

'EN UFAK AKSİLİK YALANCI NEGATİF ÇIKMASINA NEDEN OLABİLİR'

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan, koronavirüs salgınının ilk başladığı günden itibaren yoğun ve titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirtti.

Ağaçfidan, "Hastanemiz koronavirüs ilk çıktığı günden beri kovid-19 testini uygulama alanına alan ilk merkezlerden birisidir. Dolayısıyla şu anki çalışma kapasitemiz göz önüne alındığında ciddi oranda İstanbul’a hizmet veren bir merkeziz. 7 gün 24 saat hastalarımıza hizmet veriyoruz. Alınmış olduğumuz örneklerden burun sürüntü veya boğaz sürüntü örneklerinde virüsler araştırılarak ayrıştırılıyor. Örnekler doğru şekilde belirlenmesi gerekiyor. O nedenle burada yapılan işlemdeki en ufak bir aksilik test sonucunun negatif çıkmasına, yalancı negatif çıkmasına sebep olabilir." dedi.

NEGATİF BASINÇLI KABİN NEDİR?

Türkiye’de sayılı hastanede bulunan negatif basınçlı kabin sistemi koronavirüs salgınının başlamasıyla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde faaliyete geçti. Negatif basınçlı kabin PCR örneği alınırken içerideki kirli havayı steril hale getiriyor.
Negatif basınçlı kabin, hastanın bulunduğu alandaki havanın numune alım alanı dışına yayılmasını engelleyerek koruma sağlıyor. Kabin hastanın bulunduğu alandan, numune alan sağlık çalışanına havanın geçişi engellenerek bulaş riskini azaltıyor. Ayrıca hasta çıktığında, hastanın giriş yaptığı alandaki havayı temizleyip bir sonraki hastaya da hijyenik bir alan oluşturarak hastalar arasında bulaşması da engelliyor.

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