Koronavirüs testlerinde kullanılıyor! Negatif basınçlı kabin ilk kez görüntülendi

Virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları gerek PCR numuneleri alınırken, gerekse laboratuvarda örnekleri sonuçlar için hazırlarken büyük bir özveriyle çalışıyor. Ayrıca, örneklerin hazırlandığı Mikrobiyoloji Laboratuvarında özel tulumlar, eldiven ve siperlikli maskenin yanı sıra özel koruyucu önlükler ve gözlükler de kullanıyor.

'EN UFAK AKSİLİK YALANCI NEGATİF ÇIKMASINA NEDEN OLABİLİR'

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan, koronavirüs salgınının ilk başladığı günden itibaren yoğun ve titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirtti.

Ağaçfidan, "Hastanemiz koronavirüs ilk çıktığı günden beri kovid-19 testini uygulama alanına alan ilk merkezlerden birisidir. Dolayısıyla şu anki çalışma kapasitemiz göz önüne alındığında ciddi oranda İstanbul’a hizmet veren bir merkeziz. 7 gün 24 saat hastalarımıza hizmet veriyoruz. Alınmış olduğumuz örneklerden burun sürüntü veya boğaz sürüntü örneklerinde virüsler araştırılarak ayrıştırılıyor. Örnekler doğru şekilde belirlenmesi gerekiyor. O nedenle burada yapılan işlemdeki en ufak bir aksilik test sonucunun negatif çıkmasına, yalancı negatif çıkmasına sebep olabilir." dedi.