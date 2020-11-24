Koronavirüs: Tokyo, Covid-19 salgınını bugüne kadar nasıl az hasarla atlattı?

Japonya ve başkenti Tokyo, yaşlı nüfusuna karşın, diğer ülkelere göre çok daha az koronavirüs vakasının ve COVID-19'a bağlı ölümün görüldüğü yerlerden.

Kentin valisi Yuriko Koike'nin şimdiye dek uyguladığı salgınla mücadele stratejisinin, ülkede vakaların tekrar artışa geçtiği şu sıralarda nasıl sonuç vereceği merak ediliyor.

14 milyonluk nüfusuyla Tokyo Metropol bölgesi 15 milyonluk nüfusa sahip İstanbul'a benziyor. Ancak Tokyo'da koronavirüs testi yapılanlardan sadece yüzde 3'ü pozitif çıktı. Kentte Covid-19'dan ölüm oranı da yüz binde 3. Tokyo, düşük ölüm oranıyla benzer büyük şehirlere nispeten salgınla mücadelede daha başarılı bir tablo çiziyor.

Vali Koike, Tokyo'da Yabancı Muhabirler Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu başarının nedenlerini sağlık çalışanlarının çabası kadar; maskesiz sokağa adım atmayan, 3 K'dan kaçınan (kapalı, kalabalık, kısa mesafeden konuşma) ve başkalarına rahatsızlık vermekten aşırı derecede imtina eden bilinçli Japon halkına bağladı.

1918 yılındaki İspanyol gribinde 400 bin kişinin öldüğü Japonya'da kurbanlardan ikisinin büyük büyükbabası ve büyük büyükannesi olduğunu anlatan Koike, yüzyıl öncesinden maske giymeyi özendiren bir Japon kamu spotuna dikkat çekti.