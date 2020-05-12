Koronavirüs: Trump ve Pence hariç herkese maske

ABD Başkanı Trump kendisi ve yardımcısı hariç tüm Beyaz Saray çalışanlarına maske zorunluluğu getirdi.Mümkün olan en kısa sürede ABD'de yeniden normalleşme isteyen Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da tespit edilen koronavirüs vakalarını sorun olarak değerlendirmiyor.

Buna rağmen Trump, Beyaz Saray'da çalışanlara maske takma zorunluluğu getirdi. Bu uygulamaya kendisi ve yardımcısı Mike Pence ise dahil olmayacak. Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

ABD'de 23 bin 792 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 1 milyon 324 bin 488'e çıktı. COVID-19 nedeniylehayatını kaybedenler ise 985 artarak 79 bin 756'ya yükseldi.

New York eyaletinde normalleşme adımları

ABD'de koronavirüsün en fazla vurduğu eyalet olan New York, Cuma gününden itibaren alınan tedbirleri gevşetmeye başlayacak. Sıkı koşullar altında normalleşme yönünde ilk adımların atılacağı belirtildi.

Ancak ilk etapta enfeksiyon sayılarında düşüş olan, hastanelerde yatak kapasitesi olan, ayrıca test yapabilecek ve sonrasında tedavi olanağı sağlayabilecek bölgelerde tedbirlerin gevşetilmesi öngörülüyor. Bu koşulları sağlayabilecek bölgelerde, bir denetleme komisyonunun gözetimi altında normalleşme adımlarının başlatılabileceği belirtildi.