Koronavirüs: Trump'ın ABD'de günlük yaşamın normale dönmesi için açıkladığı üç aşamalı planda neler var?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin bazı eyaletlerinde dört hafta içinde ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik üç aşamalı bir planı kamuoyuna açıkladı.

Donald Trump önce plan hakkında eyalet valilerini bilgilendirdi, sonra da Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın brifinginde planının ayrıntılarını aktardı.

"Her eyalet farklı" diyen Trump, bazı eyaletlerde ekonomik faaliyetlerin çok kısa sürede yeniden başlayabileceğini, bazı eyaletlerin ise daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Trump, eyalet valilerine, "ne istediklerine bağlı olarak çok, çok hızlı hareket etmeleri" çağrısı yaptı.

ABD'de iki hafta boyunca koronavirüs vakalarında azalma trendi görülen eyaletlerde, günlük yaşamın normale dönmesine yönelik üç aşamalı plan uygulanabilecek.

Planda ikinci ve üçüncü aşamaya geçilmeden önce de vakalarda iki hafta boyunca düşüş görülmesi gerekecek.

Vakaların artması halinde bazı kısıtlamalar yeniden uygulanabilecek.

İlk aşamada restoranlar, sinemalar ve spor tesisleri "sıkı fiziki mesafe" kurallarına uyma koşuluyla açılabilecek.